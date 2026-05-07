Масштабный налет на РФ: сотни беспилотников держат курс на Московскую область

Сегодня, 7 мая 2026 года, Российская Федерация оказалась под массированным ударом беспилотных летательных аппаратов. Мониторинговые ресурсы зафиксировали вылет более 300 ударных дронов, основная часть которых двигается в сторону Московской области. Из-за угрозы с воздуха в московских аэропортах Внуково и Шереметьево был введен план "Ковёр", что привело к отмене рейсов и многодесятичасовых задержек для тысяч пассажиров.

По предварительным данным, количество аппаратов, непосредственно атаковавших или обезвреженных на подступах к Москве, постоянно растет. Российские официальные источники уже заявляют о перехвате сотен целей над двумя десятками областей РФ, а также над оккупированным Крымом. Кроме столичного региона, взрывы прогремели в Перми, Сочи и Чебоксарах.

"Более 300 БПЛА прямо сейчас полетели бомбить РФ, большая часть идет в направлении Московской области. Число атакующих 7 мая Москву беспилотников достигло 50, следует из подсчетов ТАСС", — говорится в сообщениях о текущей оперативной обстановке.

По данным Минобороны РФ, в период с 12.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской акваториями Азовского и Черного морей.

Ситуация в воздушном пространстве РФ остается напряженной, а во многих регионах продолжает работать противовоздушная оборона.

Отметим, что сегодня днем Днепр стал целью массированной атаки российских оккупантов. По сообщениям, захватчики направили в город более 15 ударных беспилотников типа "шахед". Враг применил тактику накопления средств поражения вблизи города, после чего дроны совершили синхронный заход на цели.