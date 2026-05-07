Масштабний наліт на РФ: сотні безпілотників тримають курс на Московську область

Сьогодні, 7 травня 2026 року, Російська Федерація опинилася під масованим ударом безпілотних літальних апаратів. Моніторингові ресурси зафіксували виліт понад 300 ударних дронів, основна частина яких рухається в бік Московської області. Через загрозу з повітря в московських аеропортах Внуково та Шереметьєво було введено план "Килим", що призвело до скасування рейсів та багатодесятигодинних затримок для тисяч пасажирів.

За попередніми даними, кількість апаратів, що безпосередньо атакували або були знешкоджені на підступах до Москви, постійно зростає. Російські офіційні джерела вже заявляють про перехоплення сотень цілей над двома десятками областей РФ, а також над окупованим Кримом. Окрім столичного регіону, вибухи пролунали в Пермі, Сочі та Чебоксарах.

"Більше 300 БпЛА прямо зараз полетіли бомбити РФ, більша частина йде у напрямку Московської області. Число атакуючих 7 травня Москву безпілотників досягло 50, випливає з підрахунків ТАРС", — зазначається у повідомленнях про поточну оперативну обстановку.

За даними Міноборони РФ, у період з 12.00 мск до 16.00 мск черговими засобами ППО перехоплено та знищено 82 українські безпілотні літальні апарати літакового типу над територіями Білгородської, Брянської, Володимирської, Калузької, Курської, Липецької, Орловської, Рязанської, Тульської областей, Краснодарського краю, Московського регіону та над акваторіями Азовського та Чорного морів.

Ситуація в повітряному просторі РФ залишається напруженою, а в багатьох регіонах продовжує працювати протиповітряна оборона.

Зазначимо, що сьогодні вдень Дніпро став ціллю масованої атаки російських окупантів. За повідомленнями, загарбники спрямували на місто понад 15 ударних безпілотників типу "шахед". Ворог застосував тактику накопичення засобів ураження поблизу міста, після чого дрони здійснили синхронний захід на цілі.