Масштабный пожар на промышленном гиганте РФ: много погибших и раненых

В российском Нижнекамске произошла чрезвычайная ситуация на территории завода "Нижнекамскнефтехим", входящего в крупный промышленный узел вместе с ТЭЦ и НПЗ. Очевидцы публикуют кадры сильного возгорания, а местные власти подтвердили факт взрыва.

По официальной версии предприятия, к инциденту привели технические неисправности: "Предварительной причиной произошедшего на "Нижнекамскнефтехими" является сбой в работе оборудования". Несмотря на заявления администрации о предоставлении помощи, масштабы трагедии оказались значительными. По состоянию на данный момент известно о 6 погибших — все они были работниками одной смены в цехе, где произошел взрыв.

Число травмированных стремительно возросло до 72 человек. Среди них — трое спасателей МЧС, первыми прибывших на ликвидацию огня.

Кроме физических травм жители Нижнекамска ощутили на себе экологические последствия аварии. В местных пабликах люди массово жалуются на резкое пернение в горле и специфический запах в воздухе.

Следственный комитет Татарстана уже начал расследование. Как сообщают в ведомстве, "по факту ЧП на заводе возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности". Ситуация в промышленной зоне остается напряженной, данные о пострадавших продолжают уточняться.

