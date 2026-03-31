RU UA
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Масштабный пожар на промышленном гиганте РФ: много погибших и раненых
Масштабный пожар на промышленном гиганте РФ: много погибших и раненых

Взрыв на «Нижнекамскнефтехиме»: количество погибших растет, город жалуется на отравление

31 марта 2026, 17:19
Недилько Ксения

В российском Нижнекамске произошла чрезвычайная ситуация на территории завода "Нижнекамскнефтехим", входящего в крупный промышленный узел вместе с ТЭЦ и НПЗ. Очевидцы публикуют кадры сильного возгорания, а местные власти подтвердили факт взрыва.

Масштабный пожар на промышленном гиганте РФ: много погибших и раненых

Пожар в России. Фото: РосСМИ

По официальной версии предприятия, к инциденту привели технические неисправности: "Предварительной причиной произошедшего на "Нижнекамскнефтехими" является сбой в работе оборудования". Несмотря на заявления администрации о предоставлении помощи, масштабы трагедии оказались значительными. По состоянию на данный момент известно о 6 погибших — все они были работниками одной смены в цехе, где произошел взрыв.

Число травмированных стремительно возросло до 72 человек. Среди них — трое спасателей МЧС, первыми прибывших на ликвидацию огня.

Кроме физических травм жители Нижнекамска ощутили на себе экологические последствия аварии. В местных пабликах люди массово жалуются на резкое пернение в горле и специфический запах в воздухе.

Следственный комитет Татарстана уже начал расследование. Как сообщают в ведомстве, "по факту ЧП на заводе возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности". Ситуация в промышленной зоне остается напряженной, данные о пострадавших продолжают уточняться.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинцев предупреждают о высокой вероятности массированной атаки дронами-камикадзе, целью которой может стать водная инфраструктура страны. По данным мониторинговых пабликов, российские войска планируют серию ударов по объектам водоснабжения и очистным сооружениям.



