Масштабна пожежа на промисловому гіганті РФ: багато загиблих та поранених

У російському Нижньокамську сталася надзвичайна ситуація на території заводу "Нижньокамськнафтохім", що входить до великого промислового вузла разом із ТЕЦ та НПЗ. Очевидці публікують кадри сильного займання, а місцева влада підтвердила факт вибуху.

За офіційною версією підприємства, до інциденту призвели технічні несправності: "Попередньою причиною події на "Нижньокамськнафтохімі" є збій у роботі обладнання". Попри заяви адміністрації про надання допомоги, масштаби трагедії виявилися значними. Станом на зараз відомо про 6 загиблих — усі вони були працівниками однієї зміни в цеху, де безпосередньо стався вибух.

Кількість травмованих стрімко зросла до 72 осіб. Серед них — троє рятувальників МНС, які першими прибули на ліквідацію вогню.

Окрім фізичних травм, мешканці Нижньокамська відчули на собі екологічні наслідки аварії. У місцевих пабліках люди масово скаржаться на різке першіння в горлі та специфічний запах у повітрі.

Слідчий комітет Татарстану вже розпочав розслідування. Як повідомляють у відомстві, "за фактом НП на заводі порушено кримінальну справу про порушення вимог промислової безпеки". Ситуація в промисловій зоні залишається напруженою, дані щодо постраждалих продовжують уточнюватися.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українців попереджають про високу ймовірність масованої атаки дронами-камікадзе, метою якої може стати водна інфраструктура країни. За даними моніторингових пабліків, російські війська планують серію ударів по об'єктах водопостачання та очисних спорудах.