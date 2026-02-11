logo

Масштабный пожар охватил Россию: где зафиксированы «прилеты»
Масштабный пожар охватил Россию: где зафиксированы «прилеты»

Беспилотники вероятно попали в нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднафтопереработка"

11 февраля 2026, 06:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 11 февраля беспилотники массированно атаковали Волгоград, в результате чего на местном нефтеперерабатывающем заводе возник масштабный пожар.

Масштабный пожар охватил Россию: где зафиксированы «прилеты»

НПЗ во Волгограде под ударом. Фото: из открытых источников

Сообщалось, что около полуночи жители города и его окрестностей сообщили о серии громких взрывов.

По данным мониторинговых каналов, беспилотники вероятно попали в нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднафтопереработка", после чего в районе объекта вспыхнул масштабный пожар. Российские власти пока не комментировали информацию об атаке и ее последствиях.

Стоит отметить, Волгоградский НПЗ является крупнейшим производителем нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ и имеет стратегическое значение для российской военной машины.

Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 млн тонн нефти. Завод специализируется на глубокой переработке нефти, производстве бензина, дизельного и авиационного топлива, мазута, битума и других нефтепродуктов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России заявили о масштабной атаке беспилотников в ночное время. По данным Министерства обороны Российской Федерации, силы противовоздушной обороны за три часа якобы сбили 48 украинских БПЛА.

Согласно официальному своду, наибольшее количество дронов зафиксировали над Ростовской областью – там заявили о 17 сбитых аппаратах. Еще по 10 беспилотников, по версии российского военного ведомства, были уничтожены над Белгородской областью и Краснодарским краем.

Кроме того, российская сторона сообщает о семи БПЛА, якобы сбитых над акваторией Азовского моря, три над аннексированным Крымом и одна над Воронежской областью.



