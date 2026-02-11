Масштабна пожежа охопила Росію: де зафіксовано «прильоти»

У ніч на 11 лютого безпілотники масовано атакували Волгоград, внаслідок чого на місцевому нафтопереробному заводі виникла масштабна пожежа.

НПЗ у Волгограді під ударом. Фото: з відкритих джерел

Повідомлялося, що близько опівночі мешканці міста та його околиць повідомили про серію гучних вибухів.

За даними моніторингових каналів, безпілотники ймовірно поцілили в нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка", після чого в районі об'єкта спалахнула масштабна пожежа. Російська влада наразі не коментувала інформацію про атаку та її наслідки.

Варто зазначити, що Волгоградський НПЗ є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ і має стратегічне значення для російської військової машини.

Підприємство щорічно переробляє понад 15 млн. тонн нафти. Завод спеціалізується на глибокій переробці нафти, виробництві бензину, дизельного та авіаційного палива, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Росії заявили про масштабну атаку безпілотників у нічний час. За даними Міністерства оборони Російської Федерації, сили протиповітряної оборони за три години начебто збили 48 українських БПЛА.

Згідно з офіційним склепінням, найбільшу кількість дронів зафіксували над Ростовською областю – там заявили про 17 збитих апаратів. Ще по 10 безпілотників, за версією російського військового відомства, було знищено над Білгородською областю та Краснодарським краєм.

Крім того, російська сторона повідомляє про сім БПЛА, нібито збитих над акваторією Азовського моря, три над анексованим Кримом і одна над Воронезькою областю.