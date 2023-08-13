logo

BTC/USD

29366.70

ETH/USD

1848.42

LTC/USD

82.93

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Масштабный пожар в Подмосквое: горит крупный руссийский склад (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Масштабный пожар в Подмосквое: горит крупный руссийский склад (ВИДЕО)

В населенном пункте Раменское, близ Москвы, идет масштабный пожар на местных складах.

сегодня, 13:26
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Российские телеграмм-каналы начали распространять видео с масштабным пожаром в Подмосковье, где огонь охватил площадь более 2 тыс. квадратных метров.

Масштабный пожар в Подмосквое: горит крупный руссийский склад (ВИДЕО)

Пожар на складе в России. Фото из открытых источников

Согласно сообщениям, пожар происходит в населенном пункте Раменское, местные жители которого утверждают, что перед пожаром слышали мощные взрывы. Инцидент произошел на складском помещении между инженерно-научным центром ТЭМП и местной автозаправкой.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"На горящем складе хранились удобрения. Огонь охватил почти 2000 квадратов. Причины пожара и информация о пострадавших уточняются", — пишет один из российских каналов.

На видео, распространяемых в сети, можно заметить густой черный дым и пламя. На месте пожара работают российские экстренные службы, однако укротить огонь не дается. Местные власти также не рассказывают детали о ситуации и количестве пострадавших или погибших.

Просмотр видео с масштабным пожаром в Подмосковье можно ниже:

Напомним, что в последние месяцы в России наблюдается повышенное количество случаев взрывов и пожаров на заводах и складах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Московской области произошел мощный взрыв после которого была объявлена тотальная эвакуация. Взрыв, а впоследствии и пожар произошел на одном из крупнейших заводов оптико-электронных приборов, производившем детали для силовых структур РФ.

Также "Комментарии" писали об украинских элитных бойцах, совершивших спецоперацию и похитивших российского командира на левом берегу Днепра. Операция осуществлялась в момент массированного удара украинской артиллерии, целью которой было отвлечь внимание россиян.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/shot_shot/55518
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!