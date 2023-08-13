Масштабный пожар в Подмосквое: горит крупный руссийский склад (ВИДЕО)

Российские телеграмм-каналы начали распространять видео с масштабным пожаром в Подмосковье, где огонь охватил площадь более 2 тыс. квадратных метров.



Пожар на складе в России. Фото из открытых источников

Согласно сообщениям, пожар происходит в населенном пункте Раменское, местные жители которого утверждают, что перед пожаром слышали мощные взрывы. Инцидент произошел на складском помещении между инженерно-научным центром ТЭМП и местной автозаправкой.

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"На горящем складе хранились удобрения. Огонь охватил почти 2000 квадратов. Причины пожара и информация о пострадавших уточняются", — пишет один из российских каналов.

На видео, распространяемых в сети, можно заметить густой черный дым и пламя. На месте пожара работают российские экстренные службы, однако укротить огонь не дается. Местные власти также не рассказывают детали о ситуации и количестве пострадавших или погибших.

Просмотр видео с масштабным пожаром в Подмосковье можно ниже:

Напомним, что в последние месяцы в России наблюдается повышенное количество случаев взрывов и пожаров на заводах и складах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Московской области произошел мощный взрыв после которого была объявлена тотальная эвакуация. Взрыв, а впоследствии и пожар произошел на одном из крупнейших заводов оптико-электронных приборов, производившем детали для силовых структур РФ.

Также "Комментарии" писали об украинских элитных бойцах, совершивших спецоперацию и похитивших российского командира на левом берегу Днепра. Операция осуществлялась в момент массированного удара украинской артиллерии, целью которой было отвлечь внимание россиян.



