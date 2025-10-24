Массированная атака БПЛА на Подмосковье: местные жители шокированы последствиями

В ночь на 23 октября несколько регионов России подверглись атакам беспилотников, из-за чего некоторые аэропорты временно приостанавливали свою работу. В частности, в подмосковном Красногорске один из дронов залетел в квартиру на 14-м этаже многоэтажки, сообщают российские СМИ.

Фото: из открытых источников

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в результате инцидента пострадали пять человек, среди которых ребенок. Безопасный выход из дома был обеспечен для 70 человек, а БПЛА повредил три квартиры.

В Новошахтинске Ростовской области после атаки беспилотников возник пожар, из-за чего остались без электроснабжения многоквартирные дома, детский сад и техникум, отметил губернатор Юрий Слюсарь.

Российские медиа сообщают, что в московских аэропортах Домодедово и Жуковский временно приостанавливались взлеты и посадки самолетов. Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что на подлете в столицу были уничтожены три дрона.

В Министерстве обороны РФ заявили о якобы перехвате и уничтожении 111 украинских беспилотников над 13 регионами страны.

Также 23 октября Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод "Рязанский", один из крупнейших в центральной России, обеспечивающий переработку более 17 млн тонн нефти в год и поставляющий горючее для военных формирований и логистических цепей вооруженных сил оккупантов.

Накануне, 22 октября, дроны нанесли удары по другим промышленным объектам РФ: нефтеперерабатывающему заводу "Дагестанские новые технологии" в Махачкале и производящему взрывчатку Саранскому механическому заводу в Мордовии.

Портал "Комментарии" уже писал , что из-за значительных потерь личного состава на Покровском направлении российское командование вынуждено формировать штурмовые роты из женщин, сообщают в партизанском движении Атеш. Известно, что таких женщин также вовлекают в разведку под видом гражданского населения, что свидетельствует о критическом состоянии кадрового резерва противника.