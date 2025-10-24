Масована атака БПЛА на Підмосков'я: місцеві жителі шоковані наслідками

У ніч на 23 жовтня кілька регіонів Росії зазнали атак безпілотників, через що деякі аеропорти тимчасово призупиняли свою роботу. Зокрема, у підмосковному Красногорську один із дронів залетів у квартиру на 14-му поверсі багатоповерхівки, повідомляють російські ЗМІ.

Фото: з відкритих джерел

За словами губернатора Московської області Андрія Воробйова, внаслідок інциденту постраждали п’ятеро людей, серед яких дитина. Безпечний вихід з будинку було забезпечено для 70 осіб, а БпЛА пошкодив три квартири.

У Новошахтинську Ростовської області після атаки безпілотників виникла пожежа, через що залишилися без електропостачання багатоквартирні будинки, дитячий садок та технікум, зазначив губернатор Юрій Слюсар.

Російські медіа повідомляють, що в московських аеропортах "Домодєдово" і "Жуковський" тимчасово призупинялися зльоти та посадки літаків. Мер Москви Сергій Собянін додав, що на підльоті до столиці були знищені три дрони.

У Міністерстві оборони РФ заявили про нібито перехоплення та знищення 111 українських безпілотників над 13 регіонами країни.

Також 23 жовтня Сили оборони вразили нафтопереробний завод "Рязанський", один із найбільших у центральній Росії, який забезпечує переробку понад 17 млн тонн нафти на рік і постачає пальне для військових формувань та логістичних ланцюгів збройних сил окупантів.

Напередодні, 22 жовтня, дрони завдали ударів по інших промислових об’єктах РФ: нафтопереробному заводу "Дагестанські нові технології" в Махачкалі та Саранському механічному заводу в Мордовії, що виробляє вибухівку.

