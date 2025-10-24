logo_ukra

BTC/USD

111126

ETH/USD

3953.86

USD/UAH

41.9

EUR/UAH

48.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Масована атака БПЛА на Підмосков'я: місцеві жителі шоковані наслідками
commentss НОВИНИ Всі новини

Масована атака БПЛА на Підмосков'я: місцеві жителі шоковані наслідками

У Новошахтинську Ростовської області багатоквартирні будинки залишилися без електропостачання.

24 жовтня 2025, 12:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

У ніч на 23 жовтня кілька регіонів Росії зазнали атак безпілотників, через що деякі аеропорти тимчасово призупиняли свою роботу. Зокрема, у підмосковному Красногорську один із дронів залетів у квартиру на 14-му поверсі багатоповерхівки, повідомляють російські ЗМІ.

Масована атака БПЛА на Підмосков'я: місцеві жителі шоковані наслідками

Фото: з відкритих джерел

За словами губернатора Московської області Андрія Воробйова, внаслідок інциденту постраждали п’ятеро людей, серед яких дитина. Безпечний вихід з будинку було забезпечено для 70 осіб, а БпЛА пошкодив три квартири.

У Новошахтинську Ростовської області після атаки безпілотників виникла пожежа, через що залишилися без електропостачання багатоквартирні будинки, дитячий садок та технікум, зазначив губернатор Юрій Слюсар.

Російські медіа повідомляють, що в московських аеропортах "Домодєдово" і "Жуковський" тимчасово призупинялися зльоти та посадки літаків. Мер Москви Сергій Собянін додав, що на підльоті до столиці були знищені три дрони.

У Міністерстві оборони РФ заявили про нібито перехоплення та знищення 111 українських безпілотників над 13 регіонами країни.

Також 23 жовтня Сили оборони вразили нафтопереробний завод "Рязанський", один із найбільших у центральній Росії, який забезпечує переробку понад 17 млн тонн нафти на рік і постачає пальне для військових формувань та логістичних ланцюгів збройних сил окупантів.

Напередодні, 22 жовтня, дрони завдали ударів по інших промислових об’єктах РФ: нафтопереробному заводу "Дагестанські нові технології" в Махачкалі та Саранському механічному заводу в Мордовії, що виробляє вибухівку.

Портал "Коментарі" вже писав, що через значні втрати особового складу на Покровському напрямку російське командування змушене формувати штурмові роти з жінок, повідомляють у партизанському русі Атеш. Відомо, що таких жінок також залучають до розвідки під виглядом цивільного населення, що свідчить про критичний стан кадрового резерву противника.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини