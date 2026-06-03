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Массированные удары не помогают: на Западе увидели тревожный сигнал для Кремля

Несмотря на сотни ракет и дронов, Россия теряет темп войны, а эксперты говорят о росте шансов Украины навязать прекращение огня

3 июня 2026, 11:47
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Кравцев Сергей

Недавняя массированная атака России на Украину с применением сотен беспилотников и ракет может выглядеть демонстрацией силы, однако все больше западных аналитиков считают ее признаком нарастающих проблем Москвы на фронте. К такому выводу приходит The New York Times, анализируя ситуацию на четвертом году полномасштабной войны.

Массированные удары не помогают: на Западе увидели тревожный сигнал для Кремля

Кремль. Фото: из открытых источников

По оценкам экспертов, российское продвижение на линии боевого соприкосновения заметно замедлилось. При этом Кремль сталкивается с растущими трудностями в пополнении армии. Недостаток добровольцев вынуждает российские власти активнее использовать механизмы принудительной мобилизации на оккупированных территориях Украины.

Дополнительным вызовом для Москвы становится усиление международной поддержки Киева. Европейские страны продолжают выделять Украине новые пакеты помощи, а украинские силы все чаще демонстрируют способность наносить чувствительные удары по объектам в глубоком российском тылу.

Военный аналитик Франц-Штефан Гади считает, что нынешнее положение Украины выглядит значительно сильнее, чем год назад. По его словам, Россия вряд ли сможет в обозримой перспективе добиться полного контроля над Донбассом, который ранее рассматривался Кремлем как ключевая цель перед возможными переговорами.

Схожей точки зрения придерживается эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг. Он отмечает, что хотя Россия сохраняет возможности для проведения масштабных воздушных атак, ее общая эффективность постепенно снижается. Это, по мнению аналитика, способствует росту ожиданий, что Украина сможет вынудить Москву согласиться на прекращение огня на более выгодных для себя условиях.

Эксперты также не исключают, что резкое увеличение числа ракетных и дроновых ударов связано с попыткой Кремля вернуть себе политическую инициативу и вновь привлечь внимание Вашингтона к войне. Однако даже на фоне разрушительных атак все чаще звучат оценки о том, что стратегический импульс постепенно уходит именно от России.

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Источник: https://www.nytimes.com/2026/06/02/world/europe/ukraine-russia-war-strikes.html
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