Масовані удари не допомагають: на Заході побачили тривожний сигнал для Кремля

Нещодавня масована атака Росії на Україну із застосуванням сотень безпілотників і ракет може виглядати демонстрацією сили, проте дедалі більше західних аналітиків вважають її ознакою наростаючих проблем Москви на фронті. Такого висновку приходить The New York Times, аналізуючи ситуацію на четвертому році повномасштабної війни.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

За оцінками експертів, російський поступ на лінії бойового дотику помітно сповільнився. При цьому Кремль стикається з зростаючими труднощами у поповненні армії. Нестача добровольців змушує російську владу активніше використовувати механізми примусової мобілізації на окупованих територіях України.

Додатковим викликом для Москви стає посилення міжнародної підтримки Києва. Європейські країни продовжують виділяти Україні нові пакети допомоги, а українські сили дедалі частіше демонструють здатність завдавати чутливих ударів по об'єктах у глибокому російському тилу.

Військовий аналітик Франц-Штефан Гаді вважає, що нинішній стан України виглядає значно сильнішим, ніж рік тому. За його словами, Росія навряд чи зможе в найближчій перспективі досягти повного контролю над Донбасом, який раніше розглядався Кремлем як ключова мета перед можливими переговорами.

Такої точки зору дотримується експерт Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Джек Уотлінг. Він зазначає, що хоча Росія зберігає можливості для проведення масштабних повітряних атак, її загальна ефективність поступово знижується. Це, на думку аналітика, сприяє зростанню очікувань, що Україна зможе змусити Москву погодитись на припинення вогню на вигідніших для себе умовах.

Експерти також не виключають, що різке збільшення кількості ракетних та дронових ударів пов'язане зі спробою Кремля повернути собі політичну ініціативу та знову привернути увагу Вашингтона до війни. Однак навіть на тлі руйнівних атак все частіше звучать оцінки про те, що стратегічний імпульс поступово йде саме від Росії.

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