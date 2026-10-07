Массированный обстрел Украины: в Минобороны РФ цинично заявили, куда целились

Министерство обороны страны-агрессорки обнародовало собственную версию масштабных ночных обстрелов украинских городов. Российское военное ведомство подтвердило привлечение значительного арсенала вооружения, отметив, что удары были нанесены по объектам в столице и ряде областей Украины.

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По утверждению захватчиков, в ночную атаку они применили комбинацию различных средств поражения.

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации в результате массированного удара высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в заявлении оборонного ведомства РФ.

оккупанты традиционно попытались оправдать атаки на гражданскую инфраструктуру и жилые дома якобы поражением военных целей, в том числе объектов частной компании. По версии Москвы, под удар попали мощности, "задействованные в интересах компании "Файер Пойнт" для производства и хранения крылатых ракет "Фламинго"". Также россияне утверждают, что целились по базам БПЛА большой и средней дальности в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Отдельно в отчете Минобороны упоминается и южный регион Украины, где под огнем оказались морские логистические узлы.

В российском ведомстве добавили, что под обстрелы попали "объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области", а вместе с ними под удар якобы попали и "морские суда, задействованные в интересах ВСУ".

Следует заметить, что подобные отчеты агрессора регулярно содержат вымышленные факты для создания иллюзии борьбы с военными объектами, в то время как на самом деле российские ракеты разрушают жилые многоэтажки, гражданские предприятия и энергетику, приводя к жертвам среди мирного населения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты убили в Киеве двух человек на территории гаражного кооператива. В Прилуках на Черниговщине российская ракета х-101 попала в многоэтажку, в результате чего уже известно о четырех погибших, люди продолжают доставать из-под завалов. В Полтавской области в городе Кременчуг погибли также два человека из-за ракетной атаки.