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Массовое убийство на полигоне под Белгородом: стала известна возможная причина

В Белгородской области произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека

сегодня, 18:41
Автор:

Лиля Воробьева
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Российские СМИ начали активно узнавать возможные причины массового убийства, произошедшего в селе Солоты Белгородской области. Вероятно, причиной бойни стал конфликт на религиозной почве, пишет Astra .

Массовое убийство на полигоне под Белгородом: стала известна возможная причина

Стрельба на полигоне под Белгородом (фото из открытых источников)

Источник авторов публикации сообщил, что конфликт начался с того, что 3 солдата: дагестанец, азербайджанец и адыгеец, написать рапорт о том, что они больше не собираются служить, ведь это "не их война".

Как сообщает издание, после этого подполковник Андрей Лапин, собрав всех солдат на полигоне, заявил, что это якобы "священная война". В ответ военные таджикского происхождения исправили Лапина, объяснив, что термин, который он назвал — это война мусульман против неверных.

"Лапин сказал, что "Аллах, значит, трус, если он не позволяет воевать за ту страну, которой ты дал присягу". Фраза очень многих шокировала – из тех, кто там стоял на плацу. Потому что у нас и из офицерского состава есть мусульмане – и башкиры, и татары", – рассказал источник СМИ, цитируя фразу подполковника Лапина.

Услышав такое, 3 уроженца Таджикистана "сказали другим мусульманам отойти в сторону, тогда они из своих автоматов расстреляли подполковника Лапина, продолжив стрельбу, убили еще 29 человек". Двоих нападавших убили, а третий, даже с ранением, смог убежать.

Также СМИ назвали имена вероятных убийц – старший сержант Бикзот, младший сержант Ами (ему якобы удалось сбежать) и Ануше.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что военные открыли огонь по своим соотечественникам, в результате которого были убиты 22 человека и еще 16 получили ранения. По предварительной информации столкновение произошло в 138-м мотострелковом батальоне, который проходил обучение в Белгородской области и планировал отправиться в Украину.




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Источник: https://t.me/astrapress/14142
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