Российская певица Любовь Успенская, известная своей поддержкой террористического вторжения России в Украину, снова очутилась в центре скандала. На этот раз конфликт возник из-за интервью, которое она дала для YouTube-шоу Лауры Джугелии, но которое решили не публиковать из-за большого количества негатива и обид со стороны певицы.

Любовь Успенская (фото из открытых источников)

Инсайдеры рассказывают, что инициатива съемки исходила именно от Успенской, желавшей подробно рассказать о том, что происходит в ее жизни. Однако после съемки интервью было решено не публиковать, поскольку певица в нем говорила негативно о своих коллегах, в частности о путинисте Филиппе Киркорове и других медийных персонах. Кроме того, интервью было переполнено нецензурной лексикой и оскорблениями, и Успенская категорически отказалась "резать" материал. Лаура Джугелия, в свою очередь, не захотела участвовать в конфликте со многими представителями шоу-бизнеса.

После этого Успенская начала обрывать телефон Джугелии, угрожая ей и требуя выпустить материал. Она даже привлекла свою адвокатку Елену Сенину, потребовавшую миллионную компенсацию за потраченное время и "неполученный желаемый результат". По мнению адвоката, компенсацию должны выплатить также и ей лично. Пропагандистские СМИ называют следующие требования требованием.

Этот инцидент лишь добавляет в серию скандалов, связанных с Успенской, которая пытается поддерживать свою популярность подобными провокационными действиями.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что скандальная российская певица заявила, что ее обезобразил пластический хирург. Опальная исполнительница из РФ Любовь Успенская в шоке от неудачной пластической операции — она жалуется на оставшиеся после операционного вмешательства шрамы и рубцы.