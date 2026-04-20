Матвиенко назвала опустошение территорий стратегической угрозой для России и призвала к массовому переселению
commentss НОВОСТИ Все новости

Матвиенко назвала опустошение территорий стратегической угрозой для России и призвала к массовому переселению

РФ – не страна агломераций: Матвиенко требует равномерного расселения людей для борьбы с депопуляцией

20 апреля 2026, 21:31
Недилько Ксения

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко объявила проблему обезлюживания российских регионов одной из главных стратегических угроз для будущего страны. По ее мнению, нынешняя тенденция к расширению крупных городов противоречит историческому устройству России, никогда не являвшейся "страной мегаполисов".

Политик убеждена, что россияне должны отказаться от жизни в квартирах крупных городов в пользу частного сектора по всей территории страны. Это, по ее мнению, поможет укрепить институт семьи.

"Нам нужно добиваться равномерного расселения, чтобы люди не ютились в квартирах в нескольких крупных городах вдали от родных мест, а строили по всей стране просторные дома, заводили большие семьи", — заявила Матвиенко.

Она подчеркнула, что пустые территории создают риски национальной безопасности, поэтому государство должно стимулировать граждан к переезду "в глубинку". Такой подход, по замыслу руководства СФ, должен стать альтернативой агломерациям, где люди вынуждены жить в отрыве от традиционного образа жизни. Матвиенко подчеркнула, что равномерное расселение является необходимым условием выживания России как великого государства в ее нынешних границах.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Челябинской области России разгорелся скандал после того, как учителя нескольких школ записали "патриотические" видеообращения, не заметив, что читают переработанную речь Адольфа Гитлера в день нападения на Польшу 1 сентября 1939 года.

Инициатором провокации стал белорусский пранкер Владислав Бохан. Он рассказал, что разослал письма в учебные заведения якобы от имени партии "Единая Россия". В обращениях педагогов просили поддержать русских военных и принять участие в "патриотической акции".



