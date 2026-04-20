Матвієнко назвала спустошення територій стратегічною загрозою для Росії та закликала до масового переселення
Матвієнко назвала спустошення територій стратегічною загрозою для Росії та закликала до масового переселення

РФ — не країна агломерацій: Матвієнко вимагає рівномірного розселення людей для боротьби з депопуляцією

20 квітня 2026, 21:31
Недилько Ксения

Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко оголосила проблему знелюднення російських регіонів однією з головних стратегічних загроз для майбутнього країни. На її думку, нинішня тенденція до розширення великих міст суперечить історичному устрою Росії, яка ніколи не була "країною мегаполісів".

Політикиня переконана, що росіяни мають відмовитися від життя у квартирах великих міст на користь приватного сектору по всій території країни. Це, на її погляд, допоможе зміцнити інститут сім’ї.

"Нам потрібно домагатися рівномірного розселення, щоб люди не тулилися у квартирах у кількох великих містах далеко від рідних місць, а будували по всій країні просторі будинки, заводили великі сім'ї", — заявила Матвієнко.

Вона підкреслила, що порожні території створюють ризики для національної безпеки, тому держава має стимулювати громадян до переїзду "у глибинку". Такий підхід, за задумом керівництва СФ, має стати альтернативою агломераціям, де люди змушені жити у відриві від традиційного способу життя. Матвієнко наголосила, що рівномірне розселення є необхідною умовою для виживання Росії як великої держави в її нинішніх кордонах.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Челябінській області Росії розгорівся скандал після того, як учителі кількох шкіл записали "патріотичні" відеозвернення, не помітивши, що читають перероблену промову Адольфа Гітлера у день нападу на Польщу 1 вересня 1939 року.  

Ініціатором провокації став білоруський пранкер Владислав Бохан. Він розповів, що розіслав листи до навчальних закладів нібито від імені партії "Єдина Росія". У зверненнях педагогів просили підтримати російських військових та взяти участь у "патріотичній акції".



