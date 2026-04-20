Матвієнко назвала спустошення територій стратегічною загрозою для Росії та закликала до масового переселення

Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко оголосила проблему знелюднення російських регіонів однією з головних стратегічних загроз для майбутнього країни. На її думку, нинішня тенденція до розширення великих міст суперечить історичному устрою Росії, яка ніколи не була "країною мегаполісів".

Валентина Матвієнко

Політикиня переконана, що росіяни мають відмовитися від життя у квартирах великих міст на користь приватного сектору по всій території країни. Це, на її погляд, допоможе зміцнити інститут сім’ї.

"Нам потрібно домагатися рівномірного розселення, щоб люди не тулилися у квартирах у кількох великих містах далеко від рідних місць, а будували по всій країні просторі будинки, заводили великі сім'ї", — заявила Матвієнко.

Вона підкреслила, що порожні території створюють ризики для національної безпеки, тому держава має стимулювати громадян до переїзду "у глибинку". Такий підхід, за задумом керівництва СФ, має стати альтернативою агломераціям, де люди змушені жити у відриві від традиційного способу життя. Матвієнко наголосила, що рівномірне розселення є необхідною умовою для виживання Росії як великої держави в її нинішніх кордонах.

