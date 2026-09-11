Медаль за оккупацию Константиновки: Пушилин заявил о «взятии» города

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Недилько Ксения
Главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил о создании фейковой медали за якобы "освобождение" украинского города Константиновка, выдав придуманное взятие города за свершившийся факт. Несмотря на пропагандистские заявления оккупантов о "возвращении земель" и установлении триколора, Константиновка Донецкой области остается под контролем Сил обороны Украины, а в окрестностях продолжаются ожесточенные бои.
Денис Пушилин. Фото из открытых источников
Размышляя о дизайне псевдонаграды, Пушилин попытался привлечь исторический контекст, вспомнив советское прошлое местной промышленности.
По его словам, это якобы уважение завода "Автостекло", где в 1937 году выплавляли рубиновое стекло для столицы РФ.
Более того, на обратной стороне изделия оккупанты зафиксировали вымышленную дату штурма.
В завершение своего обращения он выразил "искреннюю признательность" захватчикам и пожелал им "победы".
Следует отметить, что все это заявление является абсолютной дезинформацией. Константиновка была и остается украинским городом, районы которого контролируют Силы обороны Украины. Несмотря на регулярные террористические обстрелы и тяжелые бои, которые ведутся в городе , полного контроля оккупантов над городом нет, а украинские воины продолжают держать оборону и давать жесткий отпор врагу .
Напомним, портал "Комментарии" писал , что командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий недавно опроверг заявление Путина об оккупации Святогорска.