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Медаль за оккупацию Константиновки: Пушилин заявил о «взятии» города

Пушилин увековечил в фейковой медали вымышленную дату оккупации Константиновки

11 сентября 2026, 10:34
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Недилько Ксения

Главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил о создании фейковой медали за якобы "освобождение" украинского города Константиновка, выдав придуманное взятие города за свершившийся факт. Несмотря на пропагандистские заявления оккупантов о "возвращении земель" и установлении триколора, Константиновка Донецкой области остается под контролем Сил обороны Украины, а в окрестностях продолжаются ожесточенные бои.

Медаль за оккупацию Константиновки: Пушилин заявил о «взятии» города

Денис Пушилин. Фото из открытых источников

"Ратный подвиг наших бойцов, освободивших Константиновку, теперь увековечен в медали", — цинично объявил главарь боевиков в своих соцсетях, пытаясь легитимизировать очередную ложь. Кроме того, лидер сепаратистов прибег к привычным пропагандистским штампам, заявив, что Москва "возвращает земли", где якобы живут люди, "сохранившие родной язык, культуру и многовековые традиции".

Размышляя о дизайне псевдонаграды, Пушилин попытался привлечь исторический контекст, вспомнив советское прошлое местной промышленности.

Медаль за оккупацию Константиновки: Пушилин заявил о «взятии» города - фото 2

"Связь времен и преемственность поколений закрепили в символике новой награды, — рассказал коллаборант, детализируя внешний вид фейкового ордена, — На ее лицевой стороне изображена красная пятиконечная звезда — навершие шпиля Водосводной башни Московского Кремля".

По его словам, это якобы уважение завода "Автостекло", где в 1937 году выплавляли рубиновое стекло для столицы РФ.

Более того, на обратной стороне изделия оккупанты зафиксировали вымышленную дату штурма.

"Увековечили дату 3 июля 2026 года, — утверждает Пушилин, выдавая желаемое за действительное, — когда над городом защитники развернули российский триколор".

В завершение своего обращения он выразил "искреннюю признательность" захватчикам и пожелал им "победы".

Следует отметить, что все это заявление является абсолютной дезинформацией. Константиновка была и остается украинским городом, районы которого контролируют Силы обороны Украины. Несмотря на регулярные террористические обстрелы и тяжелые бои, которые ведутся в городе , полного контроля оккупантов над городом нет, а украинские воины продолжают держать оборону и давать жесткий отпор врагу .

Напомним, портал "Комментарии" писал , что командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий недавно опроверг заявление Путина об оккупации Святогорска.



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