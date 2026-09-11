Медаль за окупацію Костянтинівки: Пушилін заявив про «взяття» міста

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Недилько Ксения
Ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін заявив про створення фейкової медалі за нібито "визволення" українського міста Костянтинівка, видавши вигадане взяття міста за доконаний факт. Попри пропагандистські заяви окупантів про "повернення земель" та встановлення триколора, Костянтинівка Донецької області залишається під контролем Сил оборони України, а на околицях тривають запеклі бої.
Денис Пушилін. Фото з відкритих джерел
Розмірковуючи про дизайн псевдонагороди, Пушилін спробував приплести історичний контекст, згадавши радянське минуле місцевої промисловості.
За його словами, це нібито шана заводу "Автоскло", де у 1937 році виплавляли рубінове скло для столиці РФ.
Ба більше, на зворотному боці виробу окупанти зафіксували вигадану дату штурму.
На завершення свого звернення він висловив "щиру вдячність" загарбникам і традиційно побажав їм "перемоги".
Варто наголосити, що вся ця заява є абсолютною дезінформацією. Костянтинівка була і залишається українським містом, райони якого контролюють Сили оборони України. Незважаючи на регулярні терористичні обстріли та важкі бої, які точаться у місті, повного контролю окупантів над містом немає, а українські воїни продовжують тримати оборону та давати жорстку відсіч ворогу.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький нещодавно спростував заяву Путіна про окупацію Святогірська.