Медаль за окупацію Костянтинівки: Пушилін заявив про «взяття» міста

Ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін заявив про створення фейкової медалі за нібито "визволення" українського міста Костянтинівка, видавши вигадане взяття міста за доконаний факт. Попри пропагандистські заяви окупантів про "повернення земель" та встановлення триколора, Костянтинівка Донецької області залишається під контролем Сил оборони України, а на околицях тривають запеклі бої.

Денис Пушилін. Фото з відкритих джерел

"Ратний подвиг наших бійців, які звільнили Костянтинівку, тепер увіковічнений у медалі", — цинічно оголосив ватажок бойовиків у своїх соцмережах, намагаючись легітимізувати чергову брехню. Крім того, лідер сепаратистів вдався до звичних пропагандистських штампів, заявивши, що Москва "повертає землі", де буцімто живуть люди, які "зберегли рідну мову, культуру та багатовікові традиції".

Розмірковуючи про дизайн псевдонагороди, Пушилін спробував приплести історичний контекст, згадавши радянське минуле місцевої промисловості.

"Зв'язок часів та наступність поколінь закріпили в символіці нової нагороди, — розповів колаборант, деталізуючи зовнішній вигляд фейкового ордена, — На її лицьовому боці зображена червона п'ятикутна зірка — навершя шпиля Водовзвідної вежі Московського Кремля".

За його словами, це нібито шана заводу "Автоскло", де у 1937 році виплавляли рубінове скло для столиці РФ.

Ба більше, на зворотному боці виробу окупанти зафіксували вигадану дату штурму.

"Увіковічнили дату 3 липня 2026 року, — стверджує Пушилін, видаючи бажане за дійсне, — коли над містом захисники розгорнули російський триколор".

На завершення свого звернення він висловив "щиру вдячність" загарбникам і традиційно побажав їм "перемоги".

Варто наголосити, що вся ця заява є абсолютною дезінформацією. Костянтинівка була і залишається українським містом, райони якого контролюють Сили оборони України. Незважаючи на регулярні терористичні обстріли та важкі бої, які точаться у місті, повного контролю окупантів над містом немає, а українські воїни продовжують тримати оборону та давати жорстку відсіч ворогу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький нещодавно спростував заяву Путіна про окупацію Святогірська.