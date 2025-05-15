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Ткачик Олеся
Как заявил помощник кремлевского диктатора Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, российская сторона настроена на серьезную, профессиональную работу.
Владимир Мединский
Помимо этого, он рассказал, какое поручение от Путина получила российская делегация.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин предложил Украине провести 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. В ответ президент Владимир Зеленский предложил диктатору личную встречу. Но Путин в Стамбул не приехал, в отличие от президента Украины, а отправил туда делегацию самого низкого уровня.
При этом, как сообщил спикер диктатора Дмитрий Песков, по состоянию на сейчас Путин не планирует поездку в Стамбул. Также он добавил, что пока нет никакой конкретики относительно возможной встречи Трампа и Путина.
Также Песков рассказал о совещании Путина, которое он провел перед поездкой российской делегации в Стамбул. По его словам, в ходе совещания с докладами о ситуации на фронте выступили министр обороны РФ Андрей Белоусов и глава Генштаба РФ Валерий Герасимов, а также все командующие группировок российской армии.
"Состоялось обсуждение всех докладов, после чего президент подвел итоги изложенного, поставил задачи и определил переговорную позицию российской делегации в Стамбуле", — рассказал Песков.
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