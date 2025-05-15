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Мединский раскрыл, какое задание поставил российской делегации Путин

Мединский рассказал, какой вопрос в первую очередь российская делегация будет пытаться решить в Стамбуле

сегодня, 14:51 comments1781
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Ткачик Олеся

Как заявил помощник кремлевского диктатора Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, российская сторона настроена на серьезную, профессиональную работу.

Мединский раскрыл, какое задание поставил российской делегации Путин

Владимир Мединский

"Прибыли в Стамбул по поручению президента. Как было обещано — 15 мая. Настроены на серьезную, профессиональную работу", — заявил Мединский.

Помимо этого, он рассказал, какое поручение от Путина получила российская делегация.

"Смысл предложенных Владимиром Путиным прямых переговоров — выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта", — отметил Мединский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин предложил Украине провести 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. В ответ президент Владимир Зеленский предложил диктатору личную встречу. Но Путин в Стамбул не приехал, в отличие от президента Украины, а отправил туда делегацию самого низкого уровня.

При этом, как сообщил спикер диктатора Дмитрий Песков, по состоянию на сейчас Путин не планирует поездку в Стамбул. Также он добавил, что пока нет никакой конкретики относительно возможной встречи Трампа и Путина.

Также Песков рассказал о совещании Путина, которое он провел перед поездкой российской делегации в Стамбул. По его словам, в ходе совещания с докладами о ситуации на фронте выступили министр обороны РФ Андрей Белоусов и глава Генштаба РФ Валерий Герасимов, а также все командующие группировок российской армии.

"Состоялось обсуждение всех докладов, после чего президент подвел итоги изложенного, поставил задачи и определил переговорную позицию российской делегации в Стамбуле", — рассказал Песков.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/1025819
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