Движение "Другая Украина", которое возглавляет кум Путина Виктор Медведчук, потребовало открыть уголовное дело против президента Владимира Зеленского за узурпацию власти и геноцид. Об этом в частности, заявил лично Медведчук, которого в Украине обвиняли в государственной измене и выдали по обмену России.

Виктор Медведчук

По его словам, "Другая Украина" обратилось в Национальное антикоррупционное бюро Украины и Государственное бюро расследований Украины с "законными требованиями" начать против Владимира Зеленского, главы офиса украинского лидера Андрея Ермака, спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука и других уголовные расследования с последующей передачей их в суд.

Медведчук, который сейчас находится в России, заявил, что обращения связаны с тем, что "преступный режим Зеленского незаконно захватил власть в стране, проводит геноцид украинского народа, попирает права и свободы граждан, тем самым уничтожив украинскую государственность и суверенитет".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 6 августа "Другая Украина" и Медведчук призвали созвать заседание Совета ОБСЕ для рассмотрения фактов узурпации власти Владимиром Зеленским и его легитимности. Также кум Путина, которого выдали России в рамках обмена, отметил, что в обращении указываются факты "дискриминации граждан" Украины по признакам языка, религии, политических убеждений и называются методы борьбы с оппозицией.

Портал "Комментарии" также рассказывал, что фейк о якобы нелегитимности Владимира Зеленского в России распространяют на самом высоком уровне. Например, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявлял, что Зеленский с юридической точки зрения утратил свою легитимность, однако западные страны не хотят вникать в такие нюансы для переговорного процесса с Украиной.





