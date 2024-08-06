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Медведчук пакостит Зеленскому из России: отправил обращение в ОБСЕ

Медведчук считает, что Зеленский «узурпировал власть» в Украине

сегодня, 14:02
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Ткачик Олеся

Бывший украинский политик, которого обвиняли в государственной измене, кум диктатора Путина Виктор Медведчук, как лидер движения "Другая Украина" обратился к ОБСЕ по поводу полномочий президента Владимира Зеленского.

Медведчук пакостит Зеленскому из России: отправил обращение в ОБСЕ

Виктор Медведчук

В частности, движение призвало созвать заседание Совета ОБСЕ для рассмотрения фактов "узурпации власти" Владимиром Зеленским и его легитимности.

"В обращении председателю постоянного Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Яну Боргу содержится призыв созвать расширенное заседание постоянного совета для рассмотрения указанных в обращении фактов узурпации Зеленским", — сказал Медведчук.

Также кум Путина, которого выдали России в рамках обмена, отметил, что в обращении указываются факты "дискриминации граждан" Украины по признакам языка, религии, политических убеждений и называются методы борьбы с оппозицией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что фейк о якобы нелегитимности Владимира Зеленского в России распространяют на самом высоком уровне. Например, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявлял, что Зеленский с юридической точки зрения утратил свою легитимность, однако западные страны не хотят вникать в такие нюансы для переговорного процесса с Украиной.

Кроме того, в конце мая сам диктатор Путин заявил, что Владимира Зеленского, скорее всего, больше нельзя считать легитимным президентом Украины. По его словам, якобы срок полномичий Зеленского истек 20 мая, а новые выборы отменили из-за военного положения. При этом Путин даже придумал легенду о том, что якобы в украинском законодательстве предусмотрено, что власть должна перейти к спикеру Рады. В Москве считают важным этот вопрос, так как только с легитимной властью можно подписать мирные соглашения.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/08/06/23621083.shtml?updated
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