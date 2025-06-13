Медведев доказывает, что не сошел с ума: «Я же говорил»

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев радуется военному конфликту, произошедшему между Израилем и Ираном. Все потому, что устал от нареканий, что он постоянно пишет о "ядерных пуганках". На этот раз он написал очень кратко, но не менее эмоционально, типа "Я же говорил!"

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

"Меня часто упрекают, что я нагнетаю ядерную истерию. Получите! Когда я пишу о ядерном конфликте, это не просто так. Это реально. И быстро. Не нужно такого никому!" – пишет главный приспешник Путина.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Израиль сегодня ночью начал военную операцию против Ирана. Были нанесены удары по нескольким городам Ирана, направленные на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.

В ЦАХАЛ уже опубликовали список имен, ликвидированных в первые часы военной операции.

Кроме того, отмечается, что были ликвидированы физики-ядерщики, ответственные за "стержень" Ирана. Также основное, ради чего были нанесены удары:

- плутониевый реактор в Хондабе, предназначенный для научно-исследовательских работ и производства медицинских изотопов с использованием природного урана и тяжелой воды;

- подземный ракетно-ядерный комплекс в Хоррамабаде, где расположена крупная шахтная база и хранилище ядерных материалов;

- ядерно-технологический центр в Исфахане, где находилось предприятие по переработке урана и опытные реакторы;

- опытная ядерная лаборатория/центр возле Тебриза, которую ранее Израиль считал резервной площадкой для малых реакторов.