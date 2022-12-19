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Медведев грубо отреагировал на заявление Сунака о предложениях Путина

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление премьера Британии, намекнул на его происхождение

сегодня, 19:17
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Автор:

Лиля Воробьева

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев снова отметился циничным и некорректным заявлением, на этот раз в сторону премьера Британии Риши Сунака, недавно призывавшего не относиться серьезно к предложениям России по прекращению огня на фронте. Медведев назвал британских политиков лицемерами и лжецами. Об этом он написал в своем телеграмме.

Медведев грубо отреагировал на заявление Сунака о предложениях Путина

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление премьера Британии, намекнул на его происхождение. Но заявил, что британцы "должны наконец свалить с Мальвинских островов".

"Все британские политики редки г-ки и лицемеры. Вот молодой премьер с ранее нехарактерной для Туманного Альбиона фамилией издал: пока Россия не выведет войска с территории Украины, никаких переговоров быть не может. И это при том, что везде, кстати, и неуместно, из всех утюгов англосаксы несут: мол, сами украинцы будут решать, вести им переговоры с нами или нет. Получается ложь, двуличие и умеренный цинизм. Лучше пусть британцы наконец свалят с Мальвинских островов и вернут их аргентинцам. Фолкленды-это не Британия,а  Аргентина! А сборную Аргентины – с заслуженной победой в футболе. Так держать и в сфере внешней политики",- написал кремлевский политик.

Напомним, что "Комментарии" написали о том, что Сунак призвал игнорировать предложения Путина по прекращению огня. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал не относиться серьезно к предложениям России по прекращению огня на фронте, поскольку враг использует это для перегруппировки войск. Сунак призвал лидеров стран Балтии игнорировать призывы России по прекращению огня, пока ее войска не покинут территорию Украины. Во время обращения к лидерам стран-участниц Объединенных экспедиционных сил в Латвии Сунак призвал НАТО оказать больше военной помощи Украине, в том числе систем ПВО, артиллерии и бронетехники.




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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/233
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Харьковчанка

сегодня, 19:46

Засранец!!!

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