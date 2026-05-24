Медведев истерически отреагировал на массированный удар РФ по Украине

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев резко и агрессивно прокомментировал массированный ракетный и дроновый удар по Украине в ночь на 24 мая. В своем заявлении он назвал атаку "ответом" на украинские удары и призвал к дальнейшей эскалации с увеличением российских ударов по Украине.
Дмитрий Медведев в Telegram заявил, что Украина якобы "провоцирует" российские удары, в том числе из-за атак по гражданской инфраструктуре. Российский чиновник традиционно использовал резкую и оскорбительную лексику.
Кроме того, Медведев призвал Россию продолжать и усиливать обстрелы украинской территории.
Его заявление прозвучало на фоне масштабной атаки, в ходе которой Россия применила около 600 ударных беспилотников и 90 ракет разных типов. Основной удар пришелся на Киев, где зафиксированы значительные разрушения в жилых районах, объектах инфраструктуры и социальных учреждениях. В результате атаки пострадали более 60 человек, среди них дети. Также сообщается о двух погибших.
