Главная Новости Мир Россия Медведев истерически отреагировал на массированный удар РФ по Украине
Медведев истерически отреагировал на массированный удар РФ по Украине

Дмитрий Медведев отреагировал на атаку РФ по Украине, призвав к новым ударам.

24 мая 2026, 11:40
Slava Kot

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев резко и агрессивно прокомментировал массированный ракетный и дроновый удар по Украине в ночь на 24 мая. В своем заявлении он назвал атаку "ответом" на украинские удары и призвал к дальнейшей эскалации с увеличением российских ударов по Украине.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев в Telegram заявил, что Украина якобы "провоцирует" российские удары, в том числе из-за атак по гражданской инфраструктуре. Российский чиновник традиционно использовал резкую и оскорбительную лексику.

"Наркоурод и его бандеровская стая террористическими ударами по детям вызвали жесткий ответ из России. Видимо, намеренно. Им нужно было получить массовые прилеты по размещенным в Киеве структурам. Пусть все горит синим пламенем!", — заявил Медведев.

Кроме того, Медведев призвал Россию продолжать и усиливать обстрелы украинской территории.

"Нужно бить — как сегодня и еще гораздо сильнее! Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее потери боевого флага", — добавил Медведев.

Его заявление прозвучало на фоне масштабной атаки, в ходе которой Россия применила около 600 ударных беспилотников и 90 ракет разных типов. Основной удар пришелся на Киев, где зафиксированы значительные разрушения в жилых районах, объектах инфраструктуры и социальных учреждениях. В результате атаки пострадали более 60 человек, среди них дети. Также сообщается о двух погибших.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский жестко обратился к Путину после атаки РФ по Украине.

Также "Комментарии" писали, что Россия атаковала Украину "ядерной ракетой".



