Медведєв істерично відреагував на масований удар РФ по Україні

Slava Kot
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв різко та агресивно прокоментував масований ракетний та дроновий удар по Україні в ніч на 24 травня. У своїй заяві він назвав атаку "відповіддю" на українські удари та закликав до подальшої ескалації зі збільшенням російських ударів по Україні.
Дмитро Медведєв в Telegram заявив, що Україна нібито "провокує" російські удари, зокрема через атаки по цивільній інфраструктурі. Російський чиновник традиціно використав різку та образливу лексику.
Крім того, Медведєв закликав Росію продовжувати та посилювати обстріли української території.
Його заява прозвучала на тлі масштабної атаки, під час якої Росія застосувала близько 600 ударних безпілотників і 90 ракет різних типів. Основний удар припав на Київ, де зафіксовано значні руйнування в житлових районах, об’єктах інфраструктури та соціальних установах. Внаслідок атаки постраждали понад 60 людей, серед них діти. Також повідомляється про двох загиблих.
