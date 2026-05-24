Медведєв істерично відреагував на масований удар РФ по Україні
НОВИНИ

Медведєв істерично відреагував на масований удар РФ по Україні

Дмитро Медведєв відреагував на атаку РФ по Україні, закликавши до нових ударів.

24 травня 2026, 11:40
Slava Kot

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв різко та агресивно прокоментував масований ракетний та дроновий удар по Україні в ніч на 24 травня. У своїй заяві він назвав атаку "відповіддю" на українські удари та закликав до подальшої ескалації зі збільшенням російських ударів по Україні.

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Дмитро Медведєв в Telegram заявив, що Україна нібито "провокує" російські удари, зокрема через атаки по цивільній інфраструктурі. Російський чиновник традиціно використав різку та образливу лексику.

"Наркоурод та його бандерівська зграя терористичними ударами по дітях викликали жорстку відповідь із Росії. Мабуть, навмисно. Їм потрібно було отримати масові прильоти за розміщеними у Києві структурами. Нехай все горить синім полум'ям!", — заявив Медведєв.

Крім того, Медведєв закликав Росію продовжувати та посилювати обстріли української території.

"Потрібно бити – як сьогодні і ще набагато сильніше! Адже руїни та сірий попіл на місці їхніх столичних символів деморалізують ворога не слабше за втрату бойового прапора", — додав Медведєв.

Його заява прозвучала на тлі масштабної атаки, під час якої Росія застосувала близько 600 ударних безпілотників і 90 ракет різних типів. Основний удар припав на Київ, де зафіксовано значні руйнування в житлових районах, об’єктах інфраструктури та соціальних установах. Внаслідок атаки постраждали понад 60 людей, серед них діти. Також повідомляється про двох загиблих. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський жорстко звернувся до Путіна після атаки РФ по Україні.

Також "Коментарі" писали, що Росія атакувала Україну "ядерною ракетою".



