Медведев истерически отреагировал на призыв Зеленского отправить миссии ЕС в Украину

Владимир Зеленский на энергетическом саммите "Рамштайн" в Париже призвал Евросоюз направить специальные миссии на объекты критической энергетической инфраструктуры по аналогии с миссиями МАГАТЭ на украинских АЭС. На это сразу отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России, бывший российский президент России Дмитрий Медведев в своем Телеграмме.

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Кремлевский политик в своей традиционной манере с истерикой начал угрожать, заявив, что в таком случае европейцы станут "живым щитом".

"Просил ЕС направить миссии на украинские объекты критической инфраструктуры. Видимо, хочет, чтобы европейцы сидели там как живой щит. Их не жалко, а пушечного мяса ВСУ ему, пожалуй, мало. Нужна свежая кровь. Настоятельно рекомендуем безотказным европейцам на этот раз не соглашаться на отведенную им роль",- написал Медведев.

Напомним, что "Комментарии" писали об итогах саммита G7 . Президент Владимир Зеленский, обратившись 12 декабря к участникам саммита G7, среди прочего призвал Россию закончить войну к Рождеству. А сами лидеры "Большой семерки" на виртуальной встрече, в которой участвовал Зеленский, договорились продолжать поддержку нашей страны, в том числе финансовую, создать платформу координации помощи Украине и предоставить нам больше средств ПВО. По мнению директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, эти заявления и решения говорят о том, что высшее военно-политическое руководство Украины действительно хочет закончить войну. Он напоминает, что о проекте формулы такого справедливого мира Зеленский говорил накануне саммита G7 с президентами США (Байденом), Францией (Макроном), Турцией (Эрдоганом).















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