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Медведев начал угрожать Латвии в ответ на заявление президента страны о трибунале над РФ

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Латвии последствиями такого решения

сегодня, 17:07
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Автор:

Лиля Воробьева

Президент Латвии Эгилс Левитс активно поддерживает идею создания специального трибунала , который будет расследовать преступления России в Украине. Политик заявил, что российское вторжение в  Украину должно рассматриваться   специальным трибуналом даже заочно, чтобы защитить глобальную систему и конфисковать активы, необходимые для восстановления Украины. На его слова с угрозами ответил кремлевский политик Дмитрий Медведев, пишут РИА Новости.

Медведев начал угрожать Латвии в ответ на заявление президента страны о трибунале над РФ

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Латвии последствиями такого решения.

"Что здесь можно сказать: чем ничтожнее страна и глупее ее лидер, тем выше амбиции... Пусть попытается представить себе последствия, если такая страна обидится на него лично. А лучше пусть спросит своих граждан, хотят ли они конфронтации с Россией еще и  по этому поводу",- заявил разъяренный Медведев.

Недавно глава европейской дипломатии Боррель признал, что пока идея Еврокомиссии о создании некоего специализированного международного трибунала по Украине не нашла единой поддержки глав МИД стран ЕС.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Франция начинает работу по созданию спецтрибунала для преступников РФ. Франция приступила к созданию специального трибунала для преступления российской агрессии в Украине. В работе примут участие европейские и украинские представители. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Франции. В МИДе отметили, что борьба с безнаказанностью за преступления, совершенные в Украине, является приоритетом для Франции. Потому страна помогает украинской прокуратуре и Международному уголовному суду расследовать преступления.


 



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Источник: https://t.me/rian_ru/188627
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