Медведев назвал безумную причину вторжения в Украину

Чиновник Совбеза РФ Дмитрий Медведев обнародовал собственную "причину" полномасштабного вторжения России на украинскую территорию. Отвечая на вопрос российских пропагандистов, он сказал, будто "Украина – это часть России", однако немало времени Российская Федерация "мирилась с тем, что Украина была отдельно". Этот бред путинского чиновника обнародовало пропагандистское информагентство "РИА "Новости".

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

"Мало того, Украина – это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России. Но в силу геополитических причин и в силу истории произошедшего мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных квартирах", – начал морозить свои нереальные мечты российский чиновник.

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Также, по словам заместителя секретаря российского Совбеза, будто на преобладающих частях украинских территорий изначально жили жители России. Еще Медведев подчеркнул, что якобы "территория Украины всегда относилась к Российской империи".

Далее прислужник Путина еще и "набросился" на государства Запада, и заявил, что они просчитались и не увидели "степень решительности" России начать войну против украинцев. Медведев, как всегда, обвиняет западных политиков в том, что они "понимают только язык силы".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Медведев заявил готова ли Россия к переговорам с Западом . В ходе беседы с журналистами заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в настоящее время отношения между Россией и странами Запада находятся на самом низком уровне. Российский политик также обвинил Запад в военной поддержке против РФ и ответил, могут ли состояться переговоры с Западом.