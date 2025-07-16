Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос пропагандистського издания РИА Новости, не говорят ли действия Израиля в Сирии о том, что Запад разочарован в своем детище, предложил подумать, кто является настоящим террористом.

Медведев назвал "настоящих террористов": и это не Россия

"Начну ответ со встречного вопроса. Нынешний сирийский режим "хороший" или они террористы? Запад, в том числе Вашингтон, счел их "хорошими" и отменил санкции. Сегодня Израиль разбомбил генштаб и Президентский дворец в Дамаске, объявив новые власти террористами из-за расправ над друзами. Кто же тогда настоящий террорист? Страшно подумать, а вдруг они все? И Вашингтон, который бомбит иранские ядерные объекты, и Тель-Авив, который пытается убить президента Ирана, бомбит Газу и Сирию, и нынешний Дамаск, который убивает своих же граждан…", – заявил главный приспешник Путина.

Напомним, портал "Комментарии" ранее писал, что 16 июля в центре сирийской столицы Дамаск раздался мощный взрыв. Как позже подтвердила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), мишенью стал Генеральный штаб вооруженных сил Сирии.

Первые сообщения о взрыве в Дамаске появились в местных СМИ и подтверждены корреспондентом AFP. Уже через несколько часов израильская армия официально заявила об ответственности за атаку. ЦАХАЛ указал, что целью стали входные ворота здания Генштаба сирийских вооруженных сил. "Армия обороны Израиля недавно обстреляла входные ворота Генерального штаба сирийского режима в Дамаске", — говорится в заявлении ЦАХАЛ.