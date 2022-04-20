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Медведев назвал смысл войны против Украины - "предотвратить нападение на россию"

По словам Медведева, россия напала на Украину, чтобы "предотвратить" атаку на себя

сегодня, 18:11
Автор:

Карина Ожерельева
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Заместитель председателя Совбеза россии Дмитрий Медведев сообщил смысл полномасштабной войны России против Украины. Смысл заключается в "предотвращении нападения на Россию и спасении людей на Донбассе". Как сообщают "Комментарии", такое заявление Медведев сделал во время своего видеообращения.

Медведев назвал смысл войны против Украины - "предотвратить нападение на россию"

Медведев - фото из открытых источников

"Предотвратить возможное нападение врагов на россию и спасти людей на Донбассе — в этом и есть смысл специальной военной операции нашей страны", — заявил заместитель председателя Совбеза РФ во время своего видеообращения.

Как сообщали ранее "Комментарии", стало известно зачем оккупантам псевдореферендума в Херсонской и Запорожской областях. Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что оккупанты планируют провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Сообщается, что после проведения "мобилизации" ФСБ РФ планирует задействовать мобилизованные на горячих участках фронта. Штурмовать позиции ВСУ они будут под контролем заградительных отрядов.

Также "Комментарии" писали, что нардепам рекомендуют принять в целом закон о запрете пророссийских партий. Комитет по правовой политике направил рекомендации народным избранникам принять в целом закон о запрете политических партий. Комитет предлагает парламентариям дополнить статью 60 регламента Верховной Рады новой частью.

Читайте на портале "Комментарии": В "ЛНР" начали чистки среди оккупационных властей: что известно. Украинская разведка ГУР МО сообщает об агрессивных действиях россии по поводу оккупационных властей в псевдореспублике "ЛНР", которая не оправдала надежд Кремля и поиски козлов отпущения за поражения на фронте.


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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/51
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