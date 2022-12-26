Медведев назвал условие России, чтобы избежать Третьей мировой войны

Как передает издание "Комментарии", в России снова заговорили о "гарантиях безопасности", которые Запад должен предоставить российскому народу. В частности, об этом в статье для "Российской газеты" заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, чтобы избежать Третьей мировой войны, Россия должна получить максимальные "гарантии безопасности".

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

Дмитрий Медведев отметил, что Россия ждет от Запада максимальные гарантии безопасности, что может нормализировать напряженную и крайне опасную ситуацию.

У Путина также предупредили, что пока Россия не получит гарантии безопасности, напряжение будет лишь нарастать и сохраняться максимально долго. Медведев предупредил, что в таком случае мир будет находиться под постоянной угрозой начала Третьей мировой войны, когда никто не будет застрахован от применения ядерного оружия.

По словам Медведева, единственное, что сегодня сдерживает "врагов" РФ – это "понимание, что Россия будет руководствоваться Основами государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, и в случае, если возникнет реальная угроза, будет действовать по ним".

"Беда в том, что в таком случае никто впоследствии не разберется, что это было – ответно-встречный удар или превентивный. Это, конечно, пугает западных благодетелей, которые долгое время внушали украинскому политическому сброду иллюзию неуязвимости и безнаказанности в обмен на полное послушание. Поэтому западный мир и балансирует между жгучим желанием максимально унизить, обидеть, расчленить и уничтожить Россию, с одной стороны, и желанием избежать ядерного апокалипсиса – с другой", – заявил замглавы Совбеза. Читайте также на портале "Комментарии" — Россия увеличила количество кораблей с "Калибрами" в Черном море: к чему готовится враг.

Также издание "Комментарии" сообщало – десять месяцев назад – 24 февраля 2022 года, Российская Федерация начала необоснованную войну против Украины, назвав это "специальной военной операцией". За это время обе стороны потеряли десятки тысяч человек, часть украинских территорий оказалась оккупирована, но Россия потеряла куда больше в стратегическом, цивилизационном смысле. Специально для издания "Комментарии" эксперты проанализировали результаты российско-украинского противостояния на данный момент и спрогнозировали, как оно может развиваться дальше.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!