Медведев не сдержался: обещает «салют» на новом заводе Rheinmetall в Украине

Первый завод немецкого концерна Rheinmetall начал работу в Украине, что сразу вызвало реакцию от России. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал очередное скандальное заявление, пригрозив "салютом" для нового объекта.

Медведев обещает «салют» для завода Rheinmetall, который начал работу в Украине

Медведев, известный своими резкими высказываниями, заявил, что ждет российского "салюта" прямо на новом заводе Rheinmetall. По его словам, очевидно, что Россия не одобряет появление новых военных объектов в стране, которую она считает враждебной.

"Немецкий концерн Rheinmetall запустил в работу первый из четырех военных заводов в Украине. Как и обещали ранее, с нетерпением ждем праздничного российского салюта прямо на производстве", – издал замглавы Совбеза РФ.

Напомним, что завод, запустивший концерн, является первым из четырех запланированных объектов. Директор Rheinmetall Армин Паппергер рассказал, что компания планирует построить еще заводы по изготовлению пороха и боеприпасов, а также предприятие по производству систем противовоздушной обороны (ПВО).

Эти заводы имеют стратегическое значение для Украины, поскольку позволят снизить зависимость от иностранных поставок военной продукции. Rheinmetall планирует наладить производство современных оборонных систем и боеприпасов, что усилит обороноспособность страны.

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