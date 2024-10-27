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Медведев не сдержался: обещает «салют» на новом заводе Rheinmetall в Украине

Завод, который запустил концерн, является первым из четырех запланированных объектов

сегодня, 07:17
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Черновалова Кристина

Первый завод немецкого концерна Rheinmetall начал работу в Украине, что сразу вызвало реакцию от России. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал очередное скандальное заявление, пригрозив "салютом" для нового объекта.

Медведев не сдержался: обещает «салют» на новом заводе Rheinmetall в Украине

Медведев обещает «салют» для завода Rheinmetall, который начал работу в Украине

Медведев, известный своими резкими высказываниями, заявил, что ждет российского "салюта" прямо на новом заводе Rheinmetall. По его словам, очевидно, что Россия не одобряет появление новых военных объектов в стране, которую она считает враждебной.

"Немецкий концерн Rheinmetall запустил в работу первый из четырех военных заводов в Украине. Как и обещали ранее, с нетерпением ждем праздничного российского салюта прямо на производстве", – издал замглавы Совбеза РФ.

Напомним, что завод, запустивший концерн, является первым из четырех запланированных объектов. Директор Rheinmetall Армин Паппергер рассказал, что компания планирует построить еще заводы по изготовлению пороха и боеприпасов, а также предприятие по производству систем противовоздушной обороны (ПВО).

Эти заводы имеют стратегическое значение для Украины, поскольку позволят снизить зависимость от иностранных поставок военной продукции. Rheinmetall планирует наладить производство современных оборонных систем и боеприпасов, что усилит обороноспособность страны.

Читайте на портале "Комментарии" - Путинский режим пытается балансировать между защитой заводов в глубине страны и войск непосредственно на линии фронта. Приоритет предоставляется военным, а не гражданским. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter (X).



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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/537
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