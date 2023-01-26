Медведев обозвал Украину и Зеленского из-за его заявления о Путине

Новую истерику с угрозами устроил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, а все из-за заявления президента Зеленского о Путине. Украинский президент сказал, что его не интересуют переговоры с Путиным, потому что он "никто".

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Новое гневное заявление кремлевский политик написал на своем телеграмм-канале.

Бывший российский президент назвал наше государство "палатой 404". Кроме того, он прошелся по украинскому лидеру и в своей традиционной абсурдной манере, обозвал Владимира Зеленского нецензурными словами.

В конце своего долгого спича Медведев заявил, что якобы Украина, как страна, существует благодаря западным партнерам, дающим нам оружие и финансовую помощь.

А президента Украины Владимира Зеленского он назвал "храброй Моськой", а страну-агрессора якобы "терпеливым слоном".





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле резко отреагировали на оскорбительные слова Владимира Зеленского о Путине. В Кремле не смогли не отреагировать на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что его не интересуют переговоры с Путиным, потому что он "никто". Ответ Кремли озвучил спикер российского президента Дмитрий Песков. Он попытался парировать, что Владимир Зеленский "сам давно перестал быть возможным оппонентом" для президента РФ.

Также "Комментарии" писали о словах в адрес российского диктатора , президент Украины Владимир Зеленский сказал во время интервью "Sky News". Журналистка опросил Владимира Зеленского высказать мнение – может ли встреча с Владимиром Путина привести к окончанию войны и будет ли сам украинский лидер стремиться к такой встрече. На это Зеленский заявил, что ему это не интересно, не интересно просто говорить, ведь непонятно кто принимает решение в России, а самого Путина Зеленский назвал "никем".

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