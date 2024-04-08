Медведев объявил лидеров ЕС "законными целями". Шансы на теракты РФ в Париже растут

Дмитрий Медведев заявил, что европейские лидеры и лидеры стран НАТО, в том числе и президент Франции Эммануэль Макрон, являются заказчиками теракта в "Крокус Сити Холле". Что касается Макрона, то не совсем адекватный Медведев заявил, что его риторика и тайные операции с "бандеровским режимом" могут быть квалифицированы как содействие в проведении теракта в "Крокусе".

Дмитрий Медведев

"Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей – спонсоры этого ужасающего теракта. Этому нет прощения. Здесь не прикрыться иммунитетом. И с сегодняшнего дня они не просто враги России",

– заявил Медведев.

То есть, подчеркнул политтехнолог Алексей Голобуцкий, Медведев объявил европейских лидеров "законными целями" ФСБ и ГРУ.

"Вероятно, Макрон не зря ожидает деструктивных действий России во время Олимпиады: шансы на организованные Кремлем теракты действительно растут на глазах"

, – отметил эксперт.

По его словам, в целом в интересах Европы немедленно обеспечить ВСУ максимально мощными средствами, чтобы Кремлю было не до терактов в ЕС.

"Ну и, соответственно, в интересах Европы максимум успешных ударов наших дронов по российским нефтепроводам, НПЗ, терминалам, портам... Хотя мелкий пропутинский мусор, как тот же Меланшон, уже визжит "война с Россией – это смерть для Франции"

, – отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность в том, что Россия может атаковать Олимпиаду, которая летом пройдет в Париже.

Кроме того, известно, что Медведев недавно отметился еще одним несуразным заявлением. В частности, он предложил платить российским военным за каждого убитого солдата НАТО в Украине, а тела погибших не отдавать родственникам, чтоб они мучались.