Медведев объявил лидеров ЕС "законными целями". Шансы на теракты РФ в Париже растут

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Дмитрий Медведев заявил, что европейские лидеры и лидеры стран НАТО, в том числе и президент Франции Эммануэль Макрон, являются заказчиками теракта в "Крокус Сити Холле". Что касается Макрона, то не совсем адекватный Медведев заявил, что его риторика и тайные операции с "бандеровским режимом" могут быть квалифицированы как содействие в проведении теракта в "Крокусе".
Дмитрий Медведев
То есть, подчеркнул политтехнолог Алексей Голобуцкий, Медведев объявил европейских лидеров "законными целями" ФСБ и ГРУ.
По его словам, в целом в интересах Европы немедленно обеспечить ВСУ максимально мощными средствами, чтобы Кремлю было не до терактов в ЕС.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность в том, что Россия может атаковать Олимпиаду, которая летом пройдет в Париже.
Кроме того, известно, что Медведев недавно отметился еще одним несуразным заявлением. В частности, он предложил платить российским военным за каждого убитого солдата НАТО в Украине, а тела погибших не отдавать родственникам, чтоб они мучались.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!