День России у врага пошел не по плану – в Москве были отменены мероприятия и выступление лидера РФ Владимира Путина. Однако чиновники РФ и в этот день вспомнили о Европе и прибегли к прямым угрозам.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в день России опубликовал видео, вероятно сгенерированное искусственным интеллектом. На нем он отправляет в шредер для бумаги фото европейских лидеров — канцлера Германии Фридриха Мерца, президент Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

"Ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины. С Днем России!", — подписал видео Медведев.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский передал письмо лидеру РФ Владимиру Путину, в котором предложил провести встречу и определиться с завершением войны. Путин на экономическом форуме в Санкт-Петербурге ответил на письмо и предложение Зеленского.

О личной встрече Путин рассказал, что Зеленский из-за одного бизнесмена РФ попросил недавно о встрече (впоследствии выяснилось, что это был Роман Абрамович). По словам Путина, он не отказывался от встречи с Зеленским, но против переливать "из пустого в порожнее", и добавил, что "пока не видит смысла" встречаться. Лидер РФ, как пишут СМИ, считает хамское письмо Зеленского созданием условий, чтобы встреча лидеров была невозможной. По его мнению, Киев хочет встречи лидеров, чтобы остановить продвижение ВС РФ. В ответ на письмо Зеленского Путин обратился к российским военным: "Работайте, братия".



