Медведєв “оригінально” привітав з днем Росії: кому відкрито погрожував

День Росії у ворога пішов не за планом — у Москві були скасовані заходи та виступ лідера РФ Володимира Путіна. Однак посадовці РФ і цього дня згадали про Європу та вдалися до прямих погроз.

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у день Росії опублікував відео, ймовірно згенероване штучним інтелектом. На ньому він відправляє у шредер для паперу фото європейських лідерів — канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

“Жоден ворог не завадить розвитку та процвітання нашої Батьківщини. З Днем Росії!”, — підписав відео Медведєв.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський передав листа лідеру РФ Володимиру Путіну, у якому запропонував провести зустріч та визначитися із завершенням війни. Путін на економічному форумі в Санкт-Петербурзі відповів на листа та пропозицію Зеленського.

Щодо особистої зустрічі Путін розповів, що Зеленський через одного бізнесмена РФ попросив нещодавно про зустріч (згодом з'ясувалося, що це був Роман Абрамович). За словами Путіна, він не відмовлявся від зустрічі із Зеленським, але проти переливати "з пустого в порожнє", і додав, що "поки не бачить сенсу" зустрічатися. Лідер РФ, як пишуть ЗМІ, вважає хамський лист Зеленського створенням умов, щоб зустріч лідерів була неможливою. На його думку, Київ хоче зустрічі лідерів лише, щоб зупинити просування ЗС РФ. У відповідь на лист Зеленського Путін звернувся до російських військових: "Працюйте, браття".



