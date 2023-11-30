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Медведев отреагировал на меморандум ВР, что выборов в Украине не будет до конца войны

30 ноября народные депутаты Украины всех фракций ВР подписали соответствующий меморандум

сегодня, 20:11
Автор:
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Лиля Воробьева
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Бывший президент России Дмитрий Медведев отреагировал на меморандум о том, что выборов в Украине не будет до конца войны, который подписали народные депутаты Украины всех фракций ВР. Соглашение было подписано во время встречи в формате "диалог Жана Моне" с участием эксглавы Европарламента Пета Кокса 10-12 ноября в поселке Турья Пасека Закарпатской области. Уже традиционно кремлевская марионетка обвинила руководство страны, которое якобы боится потерять власть из-за провального контрнаступления. Такое заявление Медведев опубликовал в своем телеграмме.

Медведев отреагировал на меморандум ВР, что выборов в Украине не будет до конца войны

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Медведев, пытаясь выдать свой спич за политический анализ, повторил все традиционные нарративы кремлевской пропаганды, которые он практически всегда повторяет.


"Вот и всё. Маски окончательно сброшены. Рада отменила выборы президента. Ведь пока идёт война до последнего украинца, но нет выборов, есть зеленские. И наоборот, выборы для них – бесславный конец, поскольку: вероятно появление конкурентов, что чрезвычайно опасно в условиях провального "контрнаступа" с большим количеством жертв. Вскроются новые случаи запредельного воровства на крови. Иностранные спонсоры начнут раскладывать яйца в разные корзины, а хочется распоряжаться всем баблом единолично.",- заявил Медведев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Медведев отреагировал на слова Зеленского о попытках покушения. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о попытках Путина организовать 5-6 покушений на него.

Российский политик Дмитрий Медведев в очередной раз использовал российскую пропаганду и бестактность, реагируя на заявления европейских лидеров. В этот раз бывший президент РФ попытался критиковать Владимира Зеленского.
 



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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/417
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