Медведев отреагировал на меморандум ВР, что выборов в Украине не будет до конца войны

Бывший президент России Дмитрий Медведев отреагировал на меморандум о том, что выборов в Украине не будет до конца войны, который подписали народные депутаты Украины всех фракций ВР. Соглашение было подписано во время встречи в формате "диалог Жана Моне" с участием эксглавы Европарламента Пета Кокса 10-12 ноября в поселке Турья Пасека Закарпатской области. Уже традиционно кремлевская марионетка обвинила руководство страны, которое якобы боится потерять власть из-за провального контрнаступления. Такое заявление Медведев опубликовал в своем телеграмме.

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Медведев, пытаясь выдать свой спич за политический анализ, повторил все традиционные нарративы кремлевской пропаганды, которые он практически всегда повторяет.

"Вот и всё. Маски окончательно сброшены. Рада отменила выборы президента. Ведь пока идёт война до последнего украинца, но нет выборов, есть зеленские. И наоборот, выборы для них – бесславный конец, поскольку: вероятно появление конкурентов, что чрезвычайно опасно в условиях провального "контрнаступа" с большим количеством жертв. Вскроются новые случаи запредельного воровства на крови. Иностранные спонсоры начнут раскладывать яйца в разные корзины, а хочется распоряжаться всем баблом единолично.",- заявил Медведев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Медведев отреагировал на слова Зеленского о попытках покушения. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о попытках Путина организовать 5-6 покушений на него.

Российский политик Дмитрий Медведев в очередной раз использовал российскую пропаганду и бестактность, реагируя на заявления европейских лидеров. В этот раз бывший президент РФ попытался критиковать Владимира Зеленского.

