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Медведев отреагировал на "немецкий сценарий" членства Украины в НАТО

Дмитрий Медведев критикует присоединение Украины к НАТО частями.

сегодня, 09:53
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Автор:
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Slava Kot

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал возможный вариант окончания войны в Украине подобно примеру с Германией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Медведев отреагировал на "немецкий сценарий" членства Украины в НАТО

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев заявил, что исключает возможность в будущем присоединения к Украине временно оккупированных территорий подобно тому, как это было осуществлено с Германией. По его словам, этот вариант возможен только в случае распада России, однако Медведев утверждает, что "ядерная супердержава" не собирается отдавать захваченные территории.

Кроме того, Медведев подобно заявлениям российских пропагандистов сказал, что вся территория Украины должна быть под контролем России.

"А в исторической перспективе так называемый немецкий вариант возможен только в виде прямого присоединения остатков малороссийских земель Украины к "большой" Российской Федерации. И это понимают все. Даже зоологические русофобы типа отвратительного Блинкена и патентованные идиоты типа желтых волос Джонсона", — заявил Медведев.

ФРГ присоединилась к НАТО в 1955 году и получила гарантии безопасности. После падения берлинской стены в 1990 году произошло воссоединение Германии, когда ГДР объединилась с ФРГ и гарантии НАТО распространились на всю территорию страны. Подобный вариант для Украины был предложен бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, получившим название "немецкий сценарий". По нему Украина присоединяется к НАТО, но гарантии безопасности не будут действовать на временно оккупированные территории. По мнению Расмуссена Россия получила бы таким образом запрет на полеты или ракетные удары по украинским территориям, которые стали частью НАТО, тогда как Украина могла сосредоточиться на противостоянии с РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой стране, которая отреагировала на частичное вступление Украины в НАТО.

Также "Комментарии" писали о том, что для Украины предусматривает "немецкий вариант" присоединения к НАТО частями.



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