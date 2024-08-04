Медведев отреагировал на обмен заключенными между РФ и Западом: считает ли его удачным

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев считает удачным для России обмен заключенными между Западом и РФ. По его словам, обмен был в пользу Кремля, а Россия провела "филигранную работу". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев похвалил деятельность российских ведомств, участвовавших в одном из самых больших обменов заключенных в новейшей истории между Россией и Западом.

"Это результат филигранной работы наших ведомств и их зарубежных партнеров. Было трудно, однако все произошло и, скажем предельно откровенно, в нашу пользу, о чем уже раструбили западные СМИ и политики всех мастей", — сказал Медведев.

Российский политик высказался о тех, кого вернули в РФ, назвав бывших узников Запада "патриотами России".

"Это люди, которые преданно работали на Родину, находясь в составе спецслужб или так или иначе способствуя интересам России. Это была работа с риском для жизни во имя процветания нашей страны. Вне всякого сомнения, возвращенные граждане – патриоты нашей Родины, совершившие подвиг. И именно поэтому они достойны госнаград, о которых сказал Путин", — сказал Медведев.

Иностранцев, которых Россия выпустила из тюрем, Медведев назвал агентами Запада, а россиян — "предателями страны".

Напомним, что Запад обменял журналистов, правозащитников, российских оппозиционеров и одного бывшего морпеха на российских шпионов. В Россию вернули наемного убийцу Вадима Красикова, пару шпионов Артема и Анну Дульцевых, российского хакера Романа Селезнева и других агентов, работавших или подозреваемых в работе на Кремль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп отреагировал на обмен заключенными между Западом и Россией, назвав его позором США и поздравил с удачными действиями Путина.

Также "Комментарии" писали о российском журналисте, который после обмена встал на защиту россиян.