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Медведев отреагировал на обмен заключенными между РФ и Западом: считает ли его удачным

Дмитрий Медведев заявил, что обмененные агенты Кремля достойны государственных наград России.

сегодня, 15:25
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Slava Kot

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев считает удачным для России обмен заключенными между Западом и РФ. По его словам, обмен был в пользу Кремля, а Россия провела "филигранную работу". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Медведев отреагировал на обмен заключенными между РФ и Западом: считает ли его удачным

Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев похвалил деятельность российских ведомств, участвовавших в одном из самых больших обменов заключенных в новейшей истории между Россией и Западом.

"Это результат филигранной работы наших ведомств и их зарубежных партнеров. Было трудно, однако все произошло и, скажем предельно откровенно, в нашу пользу, о чем уже раструбили западные СМИ и политики всех мастей", — сказал Медведев.

Российский политик высказался о тех, кого вернули в РФ, назвав бывших узников Запада "патриотами России".

"Это люди, которые преданно работали на Родину, находясь в составе спецслужб или так или иначе способствуя интересам России. Это была работа с риском для жизни во имя процветания нашей страны. Вне всякого сомнения, возвращенные граждане – патриоты нашей Родины, совершившие подвиг. И именно поэтому они достойны госнаград, о которых сказал Путин", — сказал Медведев.

Иностранцев, которых Россия выпустила из тюрем, Медведев назвал агентами Запада, а россиян — "предателями страны".

Напомним, что Запад обменял журналистов, правозащитников, российских оппозиционеров и одного бывшего морпеха на российских шпионов. В Россию вернули наемного убийцу Вадима Красикова, пару шпионов Артема и Анну Дульцевых, российского хакера Романа Селезнева и других агентов, работавших или подозреваемых в работе на Кремль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп отреагировал на обмен заключенными между Западом и Россией, назвав его позором США и поздравил с удачными действиями Путина.

Также "Комментарии" писали о российском журналисте, который после обмена встал на защиту россиян.



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сегодня, 14:31

Вели перемогли вони можуть пишатись цим. Це не корумпований нелегітимний Клоун який веде до біди. Там вболівають за свою країну. В нас пахан заради грошей її продає. Питав Ісус: який цар знаючи що на нього хоче напасти той хто у два рази сильніший, не піде завчасно домовлятись про мир? Тепер ми знаємо: той цар (нелегітимний пахан) з іншого, чужого, народу, для якого народ країни, яку він узурпував - чужий.


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