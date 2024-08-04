Медведев отреагировал на обмен заключенными между РФ и Западом: считает ли его удачным

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Slava Kot
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев считает удачным для России обмен заключенными между Западом и РФ. По его словам, обмен был в пользу Кремля, а Россия провела "филигранную работу". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Бывший президент РФ Дмитрий Медведев похвалил деятельность российских ведомств, участвовавших в одном из самых больших обменов заключенных в новейшей истории между Россией и Западом.
Российский политик высказался о тех, кого вернули в РФ, назвав бывших узников Запада "патриотами России".
Иностранцев, которых Россия выпустила из тюрем, Медведев назвал агентами Запада, а россиян — "предателями страны".
Напомним, что Запад обменял журналистов, правозащитников, российских оппозиционеров и одного бывшего морпеха на российских шпионов. В Россию вернули наемного убийцу Вадима Красикова, пару шпионов Артема и Анну Дульцевых, российского хакера Романа Селезнева и других агентов, работавших или подозреваемых в работе на Кремль.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп отреагировал на обмен заключенными между Западом и Россией, назвав его позором США и поздравил с удачными действиями Путина.
Также "Комментарии" писали о российском журналисте, который после обмена встал на защиту россиян.
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Ігор
сегодня, 14:31
Вели перемогли вони можуть пишатись цим. Це не корумпований нелегітимний Клоун який веде до біди. Там вболівають за свою країну. В нас пахан заради грошей її продає. Питав Ісус: який цар знаючи що на нього хоче напасти той хто у два рази сильніший, не піде завчасно домовлятись про мир? Тепер ми знаємо: той цар (нелегітимний пахан) з іншого, чужого, народу, для якого народ країни, яку він узурпував - чужий.