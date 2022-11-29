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Медведев отреагировал на передачу Украине комплексов Patriot

Зенитно-ракетные комплексы Patriot могут передать Украине в будущем

сегодня, 21:14
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Автор:

Лиля Воробьева

Вероятная поставка зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине уже успела испугать и раздражить кремлевских политиков. Так что в РФ пообещали их "уничтожать". Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев отреагировал на передачу Украине комплексов Patriot

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Украина еще не получила таких комплексов, а Медведев уже начал называть зенитно-ракетные комплексы Patriot "законными" целями для РФ.

"Если, как намекнул генсек Йенс Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу станут законной целью наших Вооруженных сил", — написал раздраженный Медведев.

Таким образом, кремлевский политик снова попытался пригрозить представителям Североатлантического альянса.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Германии назвали главную причину – почему ЗРК Patriot не будет в Украине . Германия заинтересована в том, чтобы все системы ПВО Patriot оставались на территории стран НАТО. Об этом заявил представитель Минобороны ФРГ Арно Коллац в ходе брифинга. Чиновник также напомнил о заявлении министра обороны Германии Кристине Ламбрехт, которое дала понять, что системы ПВО Patriot, имеющиеся в распоряжении ФРГ, являются неотъемлемой частью защиты НАТО. По словам Коллаца, Германии нужны эти ЗРК, чтобы выполнить все свои обязательства перед союзниками по НАТО. Следует отметить, что после того, как одна из ракет упала на территорию Польши, активизировались разговоры о возможности переброски систем ПВО Patriot на границу с Украиной. Тогда Варшава первой высказала позицию о том, что было бы правильно поставить эти системы ПВО непосредственно Украине. Вот только в Германии такую идею не восприняли с оптимизмом, дав понять, что к такому шагу не готовы.

 



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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/220
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