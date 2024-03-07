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Медведев ответил Макрону о "красных линиях": чем снова угрожает Кремль

Медведеву очень не понравилось новое заявление французского лидера

сегодня, 21:08
Автор:
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Лиля Воробьева
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Бывший президент Дмитрий Медведев угрожает Франции после заявления Эммануэля Макрона, появившегося в СМИ, где говорится, что для помощи Украине у Парижа "больше нет красных линий" .

Медведев ответил Макрону о "красных линиях": чем снова угрожает Кремль

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Комментируя это заявление пропагандистским СМИ Кремля Медведев подчеркнул, что "слова Макрона будут означать, что и у РФ нет красных линий по Франции".


"Нет больше красных линий, нет больше ограничений" в плане поддержки Украины (Le Monde). Тогда это означает, что у России больше не осталось красных линий для Франции",- заявил он.

Свой комментарий Медведев закончил фразой по римскому праву — "In hostem omina licita", где говорится, что "по врагу все позволено".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Макрон ответил, есть ли у Франции красные линии в поддержке Украины. Французская поддержка Украины не имеет ни границ, ни красных линий. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон объяснил лидерам партий, что "нет никаких границ" и "никаких красных линий" для поддержки Францией Украины, которая находится в состоянии войны с Россией. В последнее время французский лидер делает много громких заявлений о поддержке Западом Украины, призывая партнеров активнее поддерживать украинский народ в его борьбе с российским агрессором.

Так, по информации издания Bloomberg, Эммануэль Макрон на этой неделе готовится сделать важное заявление об обещании поддержать предложение Чехии о поставках сотен тысяч артиллерийских снарядов из стран за пределами Европейского Союза для Украины. Хотя еще недавно Париж выступал против того, чтобы поддержать такое решение.

Издание отмечает, что инициатива Франции найдет поддержку среди других лидеров Евросоюза, таких как Германия, Нидерланды и Дания. СМИ сообщает, что Макрон обсудит это предложение с премьер-министром Чехии Петром Фиалой во время поездки в Прагу, которая состоится сегодня.



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Источник: https://t.me/youlistenedmayak/30923
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