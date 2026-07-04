Медведев озвучил новые угрозы Украине: в Москве заговорили о расширении «буферной зоны»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил с очередной серией заявлений, в которых вновь озвучил территориальные претензии Москвы к Украине. По его словам, так называемая "полоса безопасности", о создании которой ранее заявляло российское руководство, якобы должна охватить территории Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

Соответствующие заявления Медведев сделал в комментарии российским пропагандистским СМИ. При этом никаких деталей относительно того, каким образом Кремль намерен реализовывать подобные планы, он не привел.

Кроме того, бывший президент РФ повторил заявления российского военного руководства о якобы взятии Константиновки в Донецкой области. Медведев назвал это "важным этапом освобождения Донбасса" и очередным шагом к достижению целей так называемой "специальной военной операции".

Стоит отметить, что украинская сторона ранее официально опровергла заявления Москвы об оккупации Константиновки. В Генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что город остается под контролем украинских Сил обороны, а российские войска продолжают безуспешные попытки прорваться в населенный пункт небольшими штурмовыми группами.

Также Медведев подверг критике заявления украинских властей и западных партнеров о ситуации на фронте. Он утверждает, что сообщения о переходе инициативы к украинской армии якобы являются элементом информационной кампании, направленной на сохранение международной поддержки Киева.

В последние месяцы представители российского руководства регулярно выступают с подобными заявлениями, сопровождая их угрозами расширения боевых действий и созданием новых "буферных зон" вдоль украинской границы.

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