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Медведєв озвучив нові погрози Україні: у Москві заговорили про розширення «буферної зони»

Заступник голови Ради безпеки РФ заявив про плани поширити так звану "смугу безпеки" відразу на три українські області і знову повторив кремлівські тези про війну

4 липня 2026, 18:32
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Кравцев Сергей

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв виступив із черговою серією заяв, у яких знову озвучив територіальні претензії Москви до України. За його словами, так звана "смуга безпеки", про створення якої раніше заявляло російське керівництво, нібито має охопити територію Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей.

Медведєв озвучив нові погрози Україні: у Москві заговорили про розширення «буферної зони»

Дмитро Медведєв. Фото: з відкритих джерел

Відповідні заяви Медведєв зробив у коментарі російським пропагандистським ЗМІ. При цьому жодних деталей щодо того, як Кремль має намір реалізовувати подібні плани, він не навів.

Крім того, колишній президент РФ повторив заяви російського військового керівництва про нібито взяття Костянтинівки на Донеччині. Медведєв назвав це "важливим етапом звільнення Донбасу" та черговим кроком до досягнення цілей так званої "спеціальної військової операції".

Варто зазначити, що українська сторона раніше офіційно спростувала заяви Москви про окупацію Костянтинівки. У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що місто залишається під контролем українських Сил оборони, а російські війська продовжують безуспішні спроби прорватися до населеного пункту невеликими штурмовими групами.

Також Медведєв розкритикував заяви української влади та західних партнерів про ситуацію на фронті. Він стверджує, що повідомлення про перехід ініціативи до української армії є нібито елементом інформаційної кампанії, спрямованої на збереження міжнародної підтримки Києва.

В останні місяці представники російського керівництва регулярно виступають із подібними заявами, супроводжуючи їх погрозами розширення бойових дій та створенням нових "буферних зон" уздовж українського кордону.

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