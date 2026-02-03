Медведев озвучил ультиматум: в США раскрыли, что теперь Москва требует по Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вновь подтвердил, что требования России к Украине и Западу остаются неизменными, и категорически отверг любые гарантии безопасности для Киева. Об этом говорится в свежем отчёте Института изучения войны (ISW), посвящённом его интервью западным и российским медиа.

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

1 февраля Медведев дал совместное интервью агентству Reuters, кремлёвскому ТАСС и ультранационалистическому военному блогеру Семёну Пегову (WarGonzo). В ходе разговора он заявил, что условия прекращения войны, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным летом 2024 года, остаются в силе. По словам Медведева, эти же требования Путин якобы довёл до США на саммите в Аляске в августе 2025 года.

Речь идёт о капитуляции Украины и НАТО перед изначальными требованиями Кремля, включая передачу России Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей в их административных границах – даже тех территорий, которые не находятся под оккупацией. Также Москва настаивает на нейтралитете Украины, её демилитаризации и так называемой "денацификации", что фактически означает смену власти в Киеве.

Медведев прямо заявил, что "демонтаж" украинского правительства является "чрезвычайно важной задачей", а действующая власть, включая президента Владимира Зеленского, "должна исчезнуть". Он также поставил под сомнение легитимность украинского руководства.

Отдельно Медведев отверг инициативы Великобритании и Франции по размещению иностранных войск в Украине после войны. По его словам, любые силы стран НАТО будут рассматриваться Россией как "законные цели". При этом Москва вновь потребовала для себя "гарантий безопасности", которые ранее фактически предполагали сворачивание расширения НАТО.

В ISW отмечают, что формат интервью был выбран Кремлём намеренно – для одновременного воздействия на российскую аудиторию, ультранационалистов и международные СМИ.

