Медведєв озвучив ультиматум: у США розкрили, що тепер Москва вимагає щодо України

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв знову підтвердив, що вимоги Росії до України та Заходу залишаються незмінними, і категорично відкинув будь-які гарантії безпеки для Києва. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW), присвяченому його інтерв'ю західним та російським медіа.

Дмитро Медведєв. Фото: з відкритих джерел

1 лютого Медведєв дав спільне інтерв'ю агентству Reuters, кремлівському ТАРС та ультранаціоналістичному військовому блогеру Семену Пегову (WarGonzo). У ході розмови він заявив, що умови припинення війни, озвучені президентом РФ Володимиром Путіним влітку 2024 року, залишаються чинними. За словами Медведєва, ці вимоги Путін нібито довів до США на саміті в Алясці в серпні 2025 року.

Йдеться про капітуляцію України та НАТО перед первісними вимогами Кремля, включаючи передачу Росії Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях у їхніх адміністративних межах – навіть тих територій, які не знаходяться під окупацією. Також Москва наполягає на нейтралітеті України, її демілітаризації та так званій "денацифікації", що фактично означає зміну влади у Києві.

Медведєв прямо заявив, що "демонтаж" українського уряду є "надзвичайно важливим завданням", а чинна влада, включаючи президента Володимира Зеленського, "має зникнути". Він також поставив під сумнів легітимність українського керівництва.

Окремо Медведєв відкинув ініціативи Великобританії та Франції щодо розміщення іноземних військ в Україні після війни. За його словами, будь-які сили країн НАТО розглядатимуться Росією як "законні цілі". При цьому Москва знову зажадала для себе гарантій безпеки, які раніше фактично передбачали згортання розширення НАТО.

В ISW зазначають, що формат інтерв'ю було обрано Кремлем навмисно – для одночасного впливу на російську аудиторію, ультранаціоналістів та міжнародні ЗМІ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін придумав, що запропонувати Трампу, щоб той відсунув Україну на другий план.



