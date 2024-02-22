Бывший российский президент, заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российский пилот Максим Кузьминов, в 2023 году на вертолете ВС РФ сдавшийся украинским Силам обороны, заслужил насильственную смерть.

Кузьминова расстреляли в Испании. Фото из открытых источников

Как известно, Максима Кузьминова обнаружили расстрелянным в испанском городке Ла-Вильяхойоса. Кузьминов был застрелен 12 выстрелами, после чего убийца переехал его тело на автомобиле.

"Собаке – собачья смерть!" – сказал Дмитрий Медведев в интервью российским медиа.

При этом политик не стал отвечать на уточняющие вопросы по теме убийства Кузьминова, добавив лишь, что "сказал все, что хотел".

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в Главном управлении разведки МОУ подтвердили гибель 28-летнего российского пилота Максима Кузьминова, похитившего у Вооруженных сил РФ вертолет Ми-8 и перегнавшего его в Украину. "Можем подтвердить факт смерти", — заявил представитель ГУР Андрей Юсов. Перед тем испанские медиа сообщали о том, что в городке Ла-Вильяхойоса в Аликанте найдено тело расстрелянного лица, которое, вероятно, является российским летчиком.

Кроме того, портал "Комментарии" сообщал, что Вооруженные силы Украины на самом деле понесли большие потери во время отступления из Авдеевки, поскольку оно было плохо спланировано, сообщило The Washington Post со ссылкой на украинских военных. Издание утверждает, что отступление из Авдеевки было хаотичным и плохо спланированным. Украинские военные якобы сообщили изданию, что, несмотря на заявленные цели командования – сохранить жизнь личного состава, они не смогли безопасно отвести из города свои войска.