Медведев похвастался тысячами новых контрактников в армии РФ

Бывший российский президент похвастался темпами набора контрактников в российскую армию, которых предположительно отправят на войну в Украину. О 357 тысячах новых российских оккупантов сообщил Медведев во время профильного совещания, пишут российские пропагандисты.

В России идет скрытая мобилизация (фото из открытых источников)

Кремлевская марионетка Дмитрий Медведев назвал количество контрактников по состоянию на 12 октября.

"С 1 января 2023 года в пользу объединенной группировки войск было принято более 357 тыс. человек. В общем, темпы набора по контракту неплохие, надеюсь, что мы сможем сохранить их и дальше".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шойгу рассказал, будет ли дополнительная мобилизация в России . Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что у России не планируется дополнительная мобилизация военных для войны в Украине. Во время совещания с руководящим составом российских Вооруженных сил Сергей Шойгу рассказал о мобилизации в России. По словам Министра обороны РФ, Россия смогла привлечь более 300 тыс. человек для войны в Украине.

Вопреки заявлениям Шойгу, военные аналитики считают, что Россия будет проводить очередную мобилизацию для привлечения новых сил для войны в Украине. Задержка с мобилизацией в России объясняется желанием Владимира Путина не спровоцировать российское общество перед президентскими выборами в РФ, которые состоятся в 2024 году.



Также "Комментарии" писали о том, что в ГУР заинтриговали заявлением о мобилизации в России. Скрытая мобилизация в России продолжается постоянно, жителей Москвы она в основном обходила стороной. Однако в будущем это коснется их. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, москвичи еще даже не почувствовали, что в Украину отправляют гибнуть россиян из-за чьих-то амбиций и маниакальных мечтаний. Но вскоре ситуация может измениться.

