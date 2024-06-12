Медведев показал новую карту России: сколько места отвел для Украины

Бывший президент России, а ныне заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев решил поздравить своих сограждан с государственным праздником и включил всю территорию Украины в состав страны-агрессорки. Ролик с вымышленной картой, где Украина входит в состав России, размещен в Telegram-канале одиозного политика.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

На опубликованном видео продемонстрирована карта Российской Федерации, однако границы на ней расставлены абсолютно неправильно. Ролик начинается с Дальнего Востока под гимн России и плавно перетекает в европейскую часть страны, тем самым закрашивая территорию враждебным триколором.

В конце можно заметить, что Дмитрий Медведев перестарался и подобрал видео, на котором Россия вышла за свои границы, тем самым задев полную территорию Украины, а не только захваченные регионы, которые Москва якобы считает своими, что также ошибочно.

"С Днем России!", – подписал публикацию Дмитрий Медведев.

Политик никак не прокомментировал на момент публикации материала свое решение опубликовать видео с посягательством на украинскую территорию.

Читайте на портале "Комментарии" — с 6 по 9 июня в 27 странах ЕС прошли выборы в Европейский парламент. Несмотря на потерю небольшого количества голосов, проукраинское большинство сохранится в Европарламенте. На эти результаты выборов в ЕС отреагировал бывший президент РФ Дмитрий Медведев.

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