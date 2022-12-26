Медведев получил от Путина новую работу: чем он теперь будет заниматься

Российский президент Владимир Путин придумал новый пост для своего верного соратника и назначил замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева на должность первого зама в военно-промышленной комиссии РФ.

Из подписанного Путиным соответствующего указа становится ясно, что новый пост заместителя президента в военно-промышленной комиссии Российской Федерации займет бывший президент Дмитрий Медведев.

В документе также уточняется, что такая должность в России создана впервые.

В указе Путина говорится, что его первый заместитель председателя комиссии может создавать советы и рабочие группы по деятельности военно-промышленной комиссии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Медведев истерически отреагировал на призыв Зеленского отправить миссии ЕС в Украину . Владимир Зеленский на энергетическом саммите "Рамштайн" в Париже призвал Евросоюз направить специальные миссии на объекты критической энергетической инфраструктуры по аналогии с миссиями МАГАТЭ на украинских АЭС. На это сразу отреагировал заместитель председателя Совбеза России, бывший российский президент России Дмитрий Медведев. Кремлевский политик в своей традиционной манере с истерикой начал угрожать, заявив, что в таком случае европейцы станут "живым щитом".

Также "Комментарии" писали о том, что Путин намекнул, что его союзники из СНГ не поддерживают Россию . Российский президент Владимир Путин признал, что между странами СНГ возникают разногласия. Но все вопросы якобы решаются совместными усилиями по оказанию дружеской помощи. Такое заявление глава Кремля сделал в рамках "неформальной встречи" лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге.