Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что Хельсинки проводит курс на подготовку к войне и, вероятно, готовит плацдарм для нападения на Россию. Такое мнение он высказал в публикуемой пропагандистским агентством ТАСС колонке "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность".

Медведев повторяет «украинский сценарий», но уже с другой страной

"После вступления в НАТО под видом оборонных мероприятий Хельсинки проводит конфронтационный курс на подготовку к войне с Россией, похоже, готовя плацдарм для нападения на нас", — указал Медведев.

Как подчеркнул Медведев, Североатлантический альянс "всецело вовлечен в эти дела и сейчас интенсивно осваивает все пять операционных сред Суоми: сушу, море, воздух, космос и киберпространство".

"Усиливается военная активность", — указал зампред СБ.

Он отметил, что "в непосредственной близости от границы с Россией идут процессы создания штабной структуры передовых сухопутных сил альянса НАТО в Лапландии (в случае "изменения оперативной обстановки" численность войск может быть увеличена до полноценной бригады — до 5 тыс. человек) и развертывания штаба командования сухопутного компонента корпусного уровня ОВС НАТО в городе Миккели".

По словам Медведева, излишне пояснять, против кого будет направлена деятельность штаба.

"Появляются новые гарнизоны, например в населенном пункте Ивало, расположенном в 40 км от российской территории", — уточнил он.

Кроме того, Медведев заявил, что власти Финляндии зачем-то вмешиваются в вопросы, связанные с конфликтом на Украине, но никакого толку от этого нет.

"[Власти Финляндии] лезут в самые разные вопросы, это правда, занимаются украинской проблематикой. Есть ли от этого толк? Да никакого толка, мне кажется, нет", — сказал Медведев, комментируя вмешательство президента Финляндии Александера Стубба в украинский вопрос.

"Тем более Финляндия вот здесь, а Украина совершенно в другой части. Насколько климат Финляндии зависит от ситуации в российско-украинских отношениях — да ни насколько не зависит. Но так удобно решать свои собственные политические задачки. Видимо, этим господин Стубб и занимается", — продолжил политик.

По словам Медведева, Стубб в этом смысле "продвинутый человек".

